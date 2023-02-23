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6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08/02/2023 tarihinden itibaren üç ay süreyle Olağanüstü Hal (“OHAL”) ilan edilmesi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 10/02/2023 tarih ve 32100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11646 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) Kararı ile depolamalı önlisans başvurularına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan işbu düzenlemelere aşağıda ana hatlarıyla yer verilmiştir.

Teminatların Sunulmasına İlişkin Sürenin Uzatılması

Daha önce 19/11/2022 tarih ve 32018 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'ne eklenen geçici 38 inci madde ile birlikte 30/06/2023 tarihine kadar depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak isteyen yatırımcıların ve müstakil depolama tesislerinden depolamalı elektrik üretime geçecek tedarik lisansı sahiplerinin yapacak oldukları önlisans başvurularında asgari sermaye ve teminata ilişkin yükümlülüklerin başvuru aşamasında aranmayacağı düzenlenmişti. Ancak bu kapsamda yapılan başvurunun değerlendirmeye alındığı tarihten itibaren 90 gün içeresinde teminatın sunulmasının; önlisans verilmesine ilişkin Kurul kararının bildirim tarihinden itibaren 90 gün içeresinde de asgari sermaye yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştı. Bu kapsamda 09/02/2023 tarih ve 11646 sayılı Kurul Kararı ile bu sürenin, söz konusu geçici maddede belirtilen süreye ilave olarak OHAL süresince uzatılmasına karar verilmiştir.

Eksik Evrak Süreçlerinin Durdurulması

Depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan önlisans başvurularında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 13 ücü maddesi uyarınca Kurum tarafından istenen bilgi ve belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki incelemenin yirmi işgünü içerisinde tamamlanacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda depolamalı elektrik üretim tesisi önlisans başvurularında Kurum tarafından tespit edilen eksikliklerin ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş işgünü içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılarak belgelerin iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan düzenlemeyle önlisans başvurularına ilişkin yirmi iş günlük eksik evrak bildirme ve on beş iş günlük eksik evrak tamamlama süreçlerinin, deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan başvuru sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, depolamalı üretim tesisi önlisans başvuruları ile sınırlı olarak, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle OHAL sürecinde durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu OHAL sürecinin sona ermesini müteakip 6 Şubat 2023 tarihine kadar geçen süreler dikkate alınarak eksik evrak bildirme ve eksik evrak tamamlama sürelerinin kaldığı yerden devam edeceğine karar verilmiştir.

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi

10 Şubat 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yukarıda bahsi geçen Kurul Kararının yayım tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

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