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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 10/02/2023 tarih ve 32100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11644 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ("Kurul") Kararı ile LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkılaştırılmış doğal gaz) lisans sahiplerinin acil durum ve mücbir sebep hallerinde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılama yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler yapıldı.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 4/4/g maddesinde acil veya mücbir durumların varlığı halinde iletim ve dağıtım şebekelerinin LNG veya CNG ile beslenebileceği ve LNG/CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahiplerinin bahsi geçen hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamakla yükümlü olduğu belirtilmek suretiyle konuya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Kurul'a bırakılmıştı.

Bu kapsamda, Kurul tarafından alınan 11644 sayılı Karar ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle OHAL ilan edilmiş olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet göstermekle birlikte gerekli standartları sağlayan, güvenlik önlemlerine uyan ve kontrol sorumluluğunu üstlenen dağıtım şirketlerinin talebi üzerine bilhassa yaşamsal açıdan kritik öneme sahip tesisler öncelikli olacak şekilde LNG ve CNG faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinden yapılacak hizmet alımlarına ilişkin olarak EPDK ile gerekli koordinasyon sağlanarak mevzuatta düzenlenmemiş hususların yerine getirilebileceği kararlaştırılmıştır.

10 Şubat 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yukarıda bahsi geçen Kurul Kararı'nın yürürlük tarihi 06/02/2023 olarak belirlenmiş olup ilgili kararın OHAL süresinin sonuna kadar geçerli olacağı düzenlenmiştir.

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