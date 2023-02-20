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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 10/02/2023 tarih ve 32100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ("Kurul") Kararı ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ("LPG") Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ("5307 sayılı Kanun") düzenleme alanı bulan LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin dökme ve tüplü LPG faaliyetlerine ilişkin üretim ve dağıtıma yönelik sınırlama ve yükümlülükleri ile dökme LPG kullanıcılarının bazı yükümlülükleri olağanüstü hal ("OHAL") ilan edilen illerle sınırlı olmak üzere OHAL uygulaması sonuna kadar ertelendi.

5307 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinde "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" hükmüne yer verilmekle birlikte Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde "mücbir sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebileceği" ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise "Kurum, yetkilerini Kurul kararıyla özel nitelikli kararlar almak suretiyle kullanabilir" hükmüne yer verilmişti. Bu doğrultuda EPDK'nın 11648 sayılı Kurul Kararı'yla 5307 sayılı Kanun'un;

dökme ve tüplü LPG faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerin düzenlendiği 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) ve (c) bentleri, tüplü LPG bayilerinin yükümlülüklerini düzenleyen 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü maddesinin dördüncü bendi, dökme LPG kullanıcılarının yükümlülüklerine dair 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından

doğan yükümlülükler 06/02/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere OHAL süresinin sonuna kadar ertelenmiştir.

I. Dağıtım Lisansı Sahiplerinin Dökme ve Tüplü LPG Faaliyetleri

5307 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin (b) bendinde yer alan dağıtım lisansı sahipleri dökme LPG faaliyeti kapsamda yalnız sözleşmeli kullanıcılarına LPG ikmali yapmakla yükümlü tutulmuştur. Aynı maddenin (c) bendinde ise dağıtım lisansı sahipleri dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu denetlemeli ve teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamadır. EPDK'nın 11648 sayılı Kurul Kararı'yla yükümlülüklerin uygulanması OHAL süresinin sonuna kadar askıya alınmıştır.

Keza Dağıtım lisansı sahiplerinin tüplü LPG faaliyetine ilişkin olarak dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapma, teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurma ve dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirerek uygun olmayan tüpleri doldurmama yükümlülüğü OHAL süresinin sonuna kadar ertelenmiştir.

II. Tüplü LPG Bayilerinin Yükümlülükleri

5307 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü maddesinin dördüncü bendinde yer alan bayilerin, bayii oldukları dağıtıcının ve bu dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüpleri dışındaki tüpleri bulundurmama, satışını yapmama yükümlülüğü ile tüplü LPG bayilerinin bağlı bulundukları dağıtıcının ve diğer dağıtıcıların bayilerine tüplü LPG satışı yapmama yükümlülükleri OHAL süresinin sonuna kadar uygulanmayacaktır.

III. Dökme LPG Kullanıcılarının Yükümlülükleri

5307 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan dökme LPG kullanıcılarının sözleşme yaptıkları dağıtıcıdan dökme LPG ikmali yapma ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri alma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

IV. Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

10 Şubat 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Kurul Kararı yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenlemelere buradan ulaşabilirsiniz.

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