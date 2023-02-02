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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 28/01/2023 tarih ve 32087 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 26/01/2023 tarih ve 11607 sayılı Kurul Kararı ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın eklerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (“LPG”) piyasaları yükümlülük tablolarında değişikliğe gidilmiştir. Yukarıda yer alan Kurul Kararıyla yapılan işbu değişikliklere aşağıda ana hatlarıyla yer verilmiştir.

I. Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülükleri

Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülüğü Tablosu'nda yapılan değişiklikle görevli tedarik şirketleri tarafından aylık olarak yapılması gereken “EPDB-101” kodlu “Elektrik Tahakkuk Tahsilat Bildirimi” yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Buna ek olarak EPDK tarafından bir önceki yıla ilişkin olarak Ocak ayının 10 uncu gününe kadar yayımlanması öngörülen “Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi” kaldırılmıştır.

II. Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülükleri

Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülüğü Tablosu'nda yapılan değişiklikle depolama, dağıtıcı, rafinerici ve madeni yağ lisansı sahipleri, yıllık olarak kasım ayının sonuna kadar son 12 aylık dönem için “Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanı-Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesini” yazılı olarak Petrol Piyasası Daire Başkanlığına sunma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

III. LPG Piyasası Bildirim Yükümlülükleri

Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülüğü Tablosu'nda yapılan değişiklikle benzer şekilde Piyasası LPG Piyasası Bildirim Yükümlülüğü Tablosu'nda yapılan değişiklikle depolama, dağıtıcı ve rafinerici lisansı sahipleri yıllık olarak kasım ayının sonuna kadar son 12 aylık dönem için “Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanı-Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesini” yazılı olarak Petrol Piyasası Daire Başkanlığına sunma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

IV. Doğalgaz Piyasası Bildirim Yükümlülükleri

Doğalgaz Piyasası Bildirim Yükümlülüğü Tablosu'nda yapılan değişiklikle CNG Lisansı (İletim-Dağıtım) sahibi şirketlerin 3 aylık dönemler halinde izleyin ayın 15'ine kadar “ADR Araç Bildirimi” yapmakla yükümlü tutulmuştur.

Dağıtım lisansı sahibi şirketlerin aylık olarak her ayın 11'den 15'ine kadar yapmaları gereken “Doğal Gaz Tahakkuk Tahsilat Bildirimi” yükümlülüğü kaldırılmıştır. Son olarak EPDK tarafından bir önceki yıla ilişkin olarak Ocak ayının 10'uncu gününe kadar yayımlanması öngörülen “Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi” de elektrik piyasasında olduğu gibi doğal gaz piyasasında da kaldırılmıştır.

V. Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

28 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 11607 sayılı Kurul Kararı yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.