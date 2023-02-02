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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 28/01/2023 tarih ve 32087 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11564, 11565 ve 11566 sayılı Kurul Kararları ile petrol piyasasında lisans sahiplerin gerçekleştirecekleri lisans işlemlerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda lisans, tadil ve süre uzatım başvurularının yazılı olarak yapılma imkânı kaldırılarak artık elektronik ortamda başvuru yapabileceği, faaliyet konusu sadece madeni yağ olan ihrakiye teslimi lisansı başvurularında asgari ödenmiş nakdi sermaye tespitine dair raporu aranmayacağı düzenlenmiştir. Yukarıda yer alan Kurul Kararlarıyla yapılan işbu değişikliklere aşağıda ana hatlarıyla yer verilmiştir.

I Lisans, Tadil ve Süre Uzatım Başvuruları

31/05/2011 tarih ve 3242-2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı'nda (“Lisans Açıklamaları Kararı”) 21/01/2023 tarih ve 11564 sayılı Kurul Kararıyla 4'üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle artık başvuruların elektronik ortamda yapılacağı düzenlenmiştir. Benzer şekilde Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı ve Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nda değişiklik yapılarak lisans tadili ve süre uzatımı başvurularının elektronik ortamda yapılacağı düzenlenmiştir.

Lisans Açıklamaları Kararı'nın 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle “Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor”un “yasal defter kayıtları ve tevsik edici belgelerin gerçek durumla uyumlu olduğu ifadesini” içermesi zorunluluğu getirilmiştir. Aynı maddenin (s) bendinde yapılan değişiklikle muhatap yetkilisi dışında bir kişinin başvuru yapması halinde yetki belgesine ek olarak lisans işlemleri yetkilisi tanımlanmasına ilişkin dilekçe ve vekaletname sunması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca Lisans Açıklamaları Kararı'nın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen onuncu fıkrayla kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvuruda vergi kaçakçılığı suçu işlemediği, kaçakçılık fiilleri nedeniyle mühürleme, adli takibat, ödenmemiş idari para cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmadığına ilişkin beyan ile lisans yasağı olmadığına ilişin beyanın aranmayacağı belirtilmiştir.

Başvurularda aranan ihrakiye bilgi dosyasının kapsamı daraltılarak “ihrakiyenin satılacağı kullanıcıyla yapılmış ihrakiye satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunu imzalayanların yetki belgeleri, ihrakiyenin ikmal edileceği deniz veya hava araçlarının listesi, resmi izin ve ruhsatları, kullanım kapasitelerini ve fiili kullanım miktarlarını gösteren belgeler ile deniz araçları için geçerli durumdaki ÖTV İndirilmiş Yakıt Alım Defteri” dosya kapsamından çıkarılmıştır. Ayrıca 11'inci maddenin dokuzuncu fıkrasına eklenen düzenlemeyle faaliyet konusu sadece madeni yağ olan ihrakiye teslimi lisansı başvurularında asgari ödenmiş nakdi sermaye tespitine dair rapor aranmayacağı belirtilmiştir.

II. Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

28 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 11564, 11565 ve 11566 sayılı Kurul Kararları yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.