ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 27/01/2023 tarih ve 32086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11588 ve 11589-1 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ("Kurul") Kararları ile elektrik piyasasında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında asgari ve azami fiyat limitleri, kesinleşmiş günlük üretim/tüketim sapma miktarı formülü, kaynak bazından üretim planından sapmaya ilişkin tolerans kat sayıları ve tutarın hesaplanmasında kullanılacak katsayılar belirlenmiştir. Yukarıda sayılan Kurul Kararlarıyla yapılan işbu değişikliklere aşağıda ana hatlarıyla yer verilmiştir.

I. Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitleri

21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 5629-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen azami fiyat limiti tekrar güncellenerek azami fiyat limitinin Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar 01/02/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3.650,00 TL/MWh olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. Kaynak bazında destekleme bedeli alacaklısı olabilecek maliyeti yüksek üretim tesisleri belirlenirken esas alınan azami fiyat limitlerindeki bu değişiklik mezkur üretim tesisleri bakımından özel önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ("EPİAŞ") tarafından 27/01/2023 tarihinde ilan edilen duyuruda azami fiyat limitin değişmesi sebebiyle 01/02/2023 ve sonrasındaki teslim gününe girilmiş olan tekliflerin silindiği belirtilmiştir. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için piyasa katılımcılarının azami fiyatı 01/02/2023 teslim tarihinden itibaren 3.650 TL/MWh olarak güncellemesi ve bu şekilde tekliflerini girmesi gerekmektedir.

II. Kesinleşmiş Günlük Üretim/Tüketim Programından Sapma Tutarının Hesaplanması

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin ("Uzlaştırma Yönetmeliği") 110 uncu maddesinin beşinci fıkrasında Kurul tarafından enerji dengesizlik ve kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programından sapma tutarının hesaplanmasında kaynak bazlı ve depolamalı elektrik üretim tesisleri için farklı metodolojiler veya katsayılar uygulanabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda 26/01/2023 tarih ve 11589-2 sayılı Kurul Kararı'yla kesinleşmiş günlük üretim/tüketim sapma miktarı ("KÜPS") formülü, kaynak bazından üretim planından sapmaya ilişkin tolerans kat sayıları ve tutarın hesaplanmasında kullanılacak katsayılar yeniden belirlenmiştir.

KÜPS'nin hesaplanmasında piyasa katılımcılarının uzlaştırmaya esas veriş miktarından, uzlaştırma döneminde beklenen üretim/tüketim planının Kurul tarafından belirlenen tolerans katsayısıyla çarpılarak çıkarılması sonucunda piyasa katılımcılarının sapma miktarı bulunmaktadır. Bulunan sapma miktarının Kurul tarafından belirlenen tolerans oranından fazla olması halinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan formül uyarınca piyasa katılımcısının üretim/tüketim miktarından sapması nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu tutar hesaplanmaktadır.

26/01/2023 tarih ve 11589-2 sayılı Kurul Kararı'nda kaynak bazında üretim planından sapmaya ilişkin tolerans kat sayıları:

Kaynak Tipi Tolerans Katsayısı Rüzgar 0,21 Güneş 0,12 Depolamalı Elektrik Üretim Tesisleri 0,05 Diğer Kaynaklar 0,05

olarak belirlenmiştir. Piyasa katılımcılarının kesinleşmiş üretim/tüketim planından sapması nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu tutar belirlenirken fiyatın hesaplanmasında kullanılacak kat sayı ise depolamalı elektrik üretim tesisleri için ayrıma gidilerek aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Tesis Türü Fiyat Katsayısı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisleri 0,06 Diğer Elektrik Üretim Tesisleri 0,03

III. Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

27 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yukarıda bahsi geçen Kurul Kararlarının 01/02/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemelere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230127-7.pdf adresinden ulasilabilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.