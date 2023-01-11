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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 31 Aralık 2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile farklı görevli tedarik şirketi bölgesinde kurulacak üretim tesislerinin başvurularının değerlendirilmeye alınması ertelenmiştir.

Bilindiği üzere 11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin (“Lisanssız Üretim Yönetmeliği”) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik yapılarak Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olma zorunluluğuna istisna getirilmiş ve Lisanssız Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulacak tesislerin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olma zorunluluğu kaldırılmıştı.

31 Aralık 2022 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik mevcut başvuruların 01 Ocak 2023 tarihinde değerlendirmeye alınacağı kuralı değiştirilerek, 01 Temmuz 2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda üretim ve tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde aylık mahsuplaşmaya ilişkin işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için 3 ay içinde Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) tarafından kurulması gereken altyapının da yapılan değişiklikle birlikte 9 ay içince tamamlanacağı öngörülmüştür. Söz konusu altyapı kurulana kadar işletmede olan ve 01 Temmuz 2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerinin 01 Temmuz 2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülmeye devam edeceği ifade edilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandığı gün olan 31 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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