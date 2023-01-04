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Turkey: Elektrik Piyasası Mevzuatında Kurul Kararı Ile Yapılan Değişiklikler

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 30/12/2022 tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11496, 11497, 11498, 11499 ve 11525 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ("Kurul") Kararları ile elektrik piyasasında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda serbest tüketiciye ilişkin sınırda, lisans sahibi tüzel kişilerin elektrik piyasasında bir takvim yılında satabilecekleri elektrik enerjisi oranına, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında asgari ve azami fiyat limitlerinde ve kaynak bazında destekleme bedeline ilişkin teminat oranlarında değişiklik yapılmıştır. Yukarıda sayılan Kurul Kararlarıyla yapılan işbu değişikliklere aşağıda ana hatlarıyla yer verilmiştir.

Serbest Tüketici Sınırı

29/12/2022 tarih ve 11496 sayılı Kurul Kararı ile 30/05/2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 41 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için 1.100 kWh olarak belirlenen serbest tüketici limiti 2023 yılı için 1.000 kWh olarak belirlenmiştir.

Kaynak Bazında Destekleme Bedeline İlişkin Teminat Oranları

Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 17/03/2022 tarih ve 10866 sayılı Kurul Kararı'nın 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca piyasa katılımcılarının faturalarına yansıması öngörülen destekleme bedeli borç tutarlarına ilişkin olarak sunmakla yükümlü olduğu teminat miktarının 31/03/2023 tarihine kadar %50 indirimli olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. Böylelikle piyasa katılımcılarının likidite sıkıntısının önüne geçilmek istenmiştir.

Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitleri

21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 5629-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen azami fiyat limiti tekrar güncellenerek azami fiyat limitinin Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar 4.200 TL/MWh olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile özellikle kaynak bazında destekleme bedeli alacaklısı olabilecek maliyeti yüksek üretim tesisleri belirlenirken esas alınan azami fiyat limitleri maliyeti yüksek üretim tesisleri bakımından özel önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ("EPİAŞ") tarafından 30/12/2022 tarihinde ilan edilen duyuruda azami fiyat limitin değişmesi sebebiyle 01/01/2023 ve sonrasındaki teslim gününe girilmiş olan tekliflerin silindiği belirtilmiştir. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için piyasa katılımcılarının azami fiyatı 01/01/2023 teslim tarihinden itibaren 4.200 TL/MWh olarak güncellemesi ve bu şekilde tekliflerini girmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Kurum tarafından 30/03/2022 tarihli Usul ve Esaslar'a istinaden yapılan hesaplamalar sonrasında kaynak bazında destekleme bedelinin ilk beş ayı için belirlenen Azami Uzlaştırma Fiyatları ("AUF") karşılaştırma kolaylığı olması adına aşağıda paylaşılmaktadır:

Kaynak Tipi Nisan 2022 Mayıs 2022 Haziran 2022 Temmuz 2022 Ağustos 2022 İthal Kömür ₺ 2.500,00 ₺ 2.731,99 ₺ 3.062,26 ₺ 3.556,52 ₺ 3.426,83 Doğalgaz/Fuel/Oil/ Nafta/Motorin/LPG ₺ 2.500,00 ₺ 2.512,86 ₺ 2.896,08 ₺ 2.902,62 ₺ 3.172,01 Diğer ₺ 1.200,00 ₺ 1.277,99 ₺ 1.369,98 ₺ 1.412,12 ₺ 1.452,52

Eski Otoprodüktör Lisanslı Üretim Tesislerinin Elektrik Piyasasında Üretip Satabilecekler Elektrik Enerjisi Miktarı

30/03/2013 tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlar tarafından işletilmekte olan tesisler için 4628 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen otoprodüktör lisansından üretim lisansına geçen lisans sahiplerinin bir takvim yılı içinde elektrik enerjisi üretim miktarının en fazla %50'sini piyasada satabilecekleri belirlenmiştir.

Görevli Tedarik Şirketlerinin Günlük Avans Ödeme Bildirimleri

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/D maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca görevli tedarik şirketlerinin aşağıda belirtilen tüketiciler için oluşturulan uzlaştırma kategorilere ilişkin yapılacak günlük avans bildirimlerinde yer alan tutarların Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde kısmen veya tamamen ödenmeyeceğinin kararlaştırılabileceği düzenlenmiştir:

Serbest olmayan tüketiciler,

Tedarikçisini seçmemiş serbest tüketiciler,

Daha önce tedarikçisini seçmiş olup tekrar görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketiciler,

Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifelerden faydalan tüketiciler.

Bu kapsamda 29/12/2022 tarih ve 11503 sayılı Kurul Kararı ile görevli tedarik şirketlerine yukarıda belirtilen kategoriler için yapılacak günlük avans ödeme bildiriminde yer alan bedellerde % 50 oranında indirime gidilmiştir.

Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

30 Aralık 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yukarıda bahsi geçen Kurul Kararlarının 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

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