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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 19/11/2022 tarih ve 32018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve muhtelif Kurul Kararları ile elektrik piyasasına ilişkin ikincil mevzuatta başta elektrik depolama faaliyetine yönelik olmak üzere birçok değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda elektrik depolama faaliyetine, elektrik üretim tesislerinin icradan satışına, rüzgar enerji santrallerinin ("RES") bildirim yükümlülüğüne, biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin yapacaklar lisans başvurularına ve mekanik kapasite artışlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yukarıda sayılan yönetmelik ve Kurul Kararlarında depolama faaliyetine yönelik olanlar dışında yapılan işbu değişikliklere aşağıda ana hatlarıyla yer verilmiştir.

I. Getirilen Düzenlemeler

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin ("Lisans Yönetmeliği") 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendine eklenen fıkra ile elektrik üretim kaynaklarının atıl kalmasının önüne geçilmesi ve elektrik üretiminde istikrarın sağlanması amacıyla üretim tesisinin icradan satılması halinde yeni hak sahibinin başvurması ve başvuru kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi halinde eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verileceği düzenlenmiştir.

Lisans Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına eklenen düzenleme ile dolaylı pay sahiplerinin gerçekleştireceği pay devirlerine ilişkin sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahiplerinin yabancı uyruklu dolaylı pay sahiplerinin lisansa nasıl derç edileceğinin Kurul kararı ile belirleneceği öngörülmüştür.

Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) ve on ikinci fıkrasının (ç) bendine eklenen ifadelerle biyokütle veya jeotermal enerjiye dayalı önlisanslar ve tadil başvuruları için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin de uygun bulunması şartı getirilmiştir. Söz konusu düzenleme için geçiş hükmü öngörülerek Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirme yapılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihine kadar bu hükmün uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır.

Lisans Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (i) bendi ile rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliğine uygun olarak, üretim lisansları kapsamında düşey engel niteliğindeki her türlü tesis ve yapıya ilişkin bilgiyi Harita Genel Müdürlüğü'ne göndermek ve bu bilgiyi güncel tutmak ile yükümlü tutulmuştur. Lisans Yönetmeliği'nin geçici 35 inci maddesi ile 19/11/2022 tarihi itibariyle kısmen veya tamamen işletmeye geçmiş olan rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişilere söz konusu bilgiyi 19/11/2022 tarihinden itibaren üç ay içerisinde Harita Genel Müdürlüğü'ne sunmaları için süre tanınmıştır.

Lisans Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesine eklenen hükümle tarifesi düzenlemeye lisans sahibi tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri unvan değişiklikleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurul'u onayına tabi kılınmıştır.

27/10/2022 tarih ve 11331-1, 11331-2 sayılı Kurul Kararı ile 30/09/2021 tarih ve 10441-1, 10441-2 sayılı Kurul Kararları yürürlükten kaldırılarak önlisans ve lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesinde değişikliğe gidilmiş depolama elektrik tesislerine ve birden çok kaynaklı depolamalı elektrik üretim tesisine ilişkin bilgi formları eklenmiş, depolama ünitelerinin kapasitesine ve kurulu gücüne ilişkin bilgiler eklenmiştir.

27/10/2022 tarih ve 11328 sayılı Kurul Kararı ile elektrik piyasasında üretim faaliyeti için yapılan önlisans ve üretim lisansı başvurularında sağlanması gereken sermaye yükümlülüğünün hesaplanması ile Kuruma sunulacak teminat tutarlarının belirlenmesinde esas alınan kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarlarında değişikliğe gidilmiştir:

Kaynak Türü Toplam Birim Yatırım Tutarı (TL/MWm) Kömür 9.300.000 Doğalgaz / LPG 4.600.000 Fuel Oil / Nafta 4.600.000 Hidrolik 9.300.000 Rüzgar 9.300.000 Jeotermal 13.000.000 Biyokütle 12.500.000 Güneş 6.500.000 Nükleer 32.500.000 Proses Atık Isısı 4.600.000 Diğerleri 6.500.000 Elektrik Depolama Ünitesi 3.700.000

17/11/2022 tarih ve 11410 sayılı Kurul Kararı ile üretim lisansı sahibi bir tüzel kişinin tedarik lisansı alamayacağına, bu kapsamda Kuruma yapılan başvuruların ön inceleme aşamasında reddedilmesi gerektiğine ilişkin 27/03/2014 tarih ve 4935-19 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Bahsi geçen kurul kararının yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte üretim lisansı sahibi bir tüzel kişinin tedarik lisansı alabilmesinin önündeki engel ortadan kalkmıştır.

II. Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

19 Kasım 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yukarıda bahsi geçen yönetmelik ve Kurul Kararları, geçiş hükümleriyle birlikte aynı gün yürürlüğe girmiştir.

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