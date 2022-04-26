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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan "Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği" ("Dağıtım Sistemi Yönetmeliği") 15/04/2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'yle dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için esas itibariyle yıllık bakım ve acil durum yönetim planı hazırlama, dağıtım verilerini raporlama, acil müdahale ekibi kurma, mobil jeneratör bulundurma ve kullanıcı hizmetleri merkezleri kurma gibi yükümlülükler getirilmiştir. 02/01/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği ("Mülga Yönetmelik") ise yürürlükten kaldırılmıştır.

I. Kapsam ve Amaç

Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'nin 1 inci maddesinde elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla dağıtım sisteminin işletilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi, bakımı ile dağıtım sisteminde acil durum, raporlama ve inceleme konularında dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile bu kişilerin işlettiği dağıtım şebekesine bağlı kullanıcılar dışındaki tüm dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, Yönetmeliğin kapsamına dahildir.

II. Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'yle Getirilen Yükümlülükler

Dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulabilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılması amacıyla akım faaliyetinin hangi seviyeye göre yapılacağı, bakım yapılacak tesis ve teçhizatı ve yapılacak bakım zamanı ile planlanan iş gücüne ilişkin bilgileri de içeren yıllık bakım planı hazırlayıp Kurum'a sunmakla yükümlü tutulmuştur. Mülga Yönetmelik'te yer alan planlama yükümlülüğü detaylandırılmış ve yıllık plan hazırlanacağı düzenlenmiştir. Söz konusu yıllık bakım planında değişiklik yapılması durumunda değişikliklerin gerekçesiyle birlikte revize edilen yıllık bakım planın üç ay içinde Kurum'a sunulması öngörülmüştür. Buna ek olarak söz konusu plana istinaden yapılan bakımların video, fotoğraf gibi tevsik edici araçlarla Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'yle mevzuata giren bakım verilerinin kaydedilmesi ve raporlanması için kurulan Bakım Yönetim Sistemi'ne kaydedilmesi gerekmektedir.

Benzer şekilde Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinde dağıtım şirketleri, dağıtım şebekesinin kısmen veya tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları hazırlamak ve uygulamakla yükümlü tutulmuştur. Ayrıca dağıtım şirketleri, acil durum yönetim planının hayata geçirilebilmesi için gerekli olan tüm organizasyonu kurmak ve yeterli sayıda eğitimli personeli yirmi dört saat hazır bulundurmak zorundadır. Mülga Yönetmelik hükümlerinden farklı olarak yirmi dört saat personel hazır bulundurma yükümlülüğü getirilmiş ve bu organizasyon yapısının oluşturulması için dağıtım şirketlerinin insansız hava aracı kullanma ve acil müdahale araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü talebinde bulunma hakkı verilmiştir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 54 üncü maddesinde yer alan tüketici hizmetlerine ilişkin hükümler detaylandırılırmıştır. Dağıtım şirketleri, kullanıcı hizmetlerine ilişkin olarak bağlantı başvurusu, arıza bildirimi, kaçak elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikâyetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvuruların alınması ve cevaplandırılması için yeterli donanım ve personele sahip kullanıcı hizmetleri merkezi kurmakla yükümlü tutulmuştur. Bu kapsamda dağıtım şirketlerinin aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayabilecek nitelikte personeli istihdam etmesi ve en az aşağıda belirtilen şartları sağlayacak il ve ilçelerde kullanıcı hizmetleri merkezi kurması gerekmektedir:

Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerinde, kullanıcı hizmetleri merkezinin kullanıcıya olan mesafesi azami 20 km'yi aşmayacak şekilde, asgari olarak; proje onay, geçici kabul, sayaç kontrol, itiraz ve benzeri işlemleri yapabilecek nitelikte,

İl merkezleri ile nüfusu elli binin üzerinde olan ilçelerde, asgari olarak; proje onay, geçici kabul, sayaç kontrol, itiraz ve benzeri işlemleri yapabilecek nitelikte,

Nüfusu beş bin ile elli bin arasında olan ilçelerde ise asgari olarak kullanıcıların başvurularının alınması işlemini yapabilecek nitelikte.

III. Diğer Hükümler

Yukarıda yer alan düzenlemelere ek olarak dağıtım şirketlerine; acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratör bulundurma, dağıtım faaliyetleriyle ilgili olarak veri kaydetme ve raporlama, kişisel verilerin korunmasını sağlayacak önlemleri alma ve dağıtım tesisine ilişkin bilgileri içeren Coğrafi Bilgi Sistemi kurma yükümlülükleri getirilmiştir. Son olarak 02/01/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

IV. Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

15/04/2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'nin 14 ve 15 inci maddesine göre mobil jeneratör ve kullanıcı hizmetleri merkezlerine ilişkin hükümler 31/12/2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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