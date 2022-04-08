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T.C. Ticaret Bakanlığının 2021 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda 2021 yılının üçüncü çeyreğine kadar 'elektrikli araç ve şarj sistemlerine yönelik tanımlamaların yapılması' hedeflenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan ve 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") yapılan değişikliklerle 'Şarj hizmeti'ne ilişkin tanımlamalar Kanun'a eklenmiş ve genel çerçeve belirlenmiştir. Kanun'a "Şart Hizmeti" başlığıyla eklenen Ek Madde 5'in altıncı fıkrası "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." hükmünü içermektedir. Kanun hükmünün yerine getirilebilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 20/01/2022 tarihinde Şarj Hizmeti Yönetmeliği Taslağı görüşe açılmış ve 04/02/2022 tarihine kadar kamuoyunun konu hakkındaki görüşü alınmıştır. 02/04/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete ile 'Şarj Hizmeti Yönetmeliği' ("Yönetmelik") yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'le düzenleme altına alınan hususlar aşağıda ana hatlarıyla aktarılmaya çalışılmıştır.

I. Kapsam

Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik; şarj ünitesi ve şarj istasyonlarının kurulması ve işletilmesi, şarj ağının oluşturulması, şarj ağı işletmecilerinin lisanslandırılması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, şarj ağı işletmecileri ve şarj istasyonu işletmecileri ile kullanıcıların hak ve yükümlülükleri, serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesini kapsamaktadır. Elektrikli araçlara yol yardımı amacıyla elektrik enerjisi temin eden mobil şarj üniteleri Yönetmelik'in kapsamı dışında tutulmuştur.

II. Tanımlar

Yönetmelik'in 3 ünü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde 'elektrikli araç', hibrit araçları da kapsam içerisinde tutacak şekilde, "Hareket etmesinde tek başına veya destekleyici olarak elektrikli motor kullanılan ve elektrik enerjisiyle haricen şarj edilebilen motorlu karayolu taşıtı" olarak tanımlanmıştır. Aynı maddenin (p) bendinde şarj hizmeti, "Elektrikli araçların akü, pil, kondansatör ve benzeri enerji depolayan ekipmanlarını şarj etmek üzere ticari amaçla ve bedeli mukabilinde gerçekleştirilen kablolu veya kablosuz enerji aktarımı" şeklinde tarif edilmiştir. Şarj hizmetini şarj ağı işletmecisinden almış olduğu sertifika kapsamında işletmekte olduğu şarj istasyonlarında üçüncü kişilere sunacak olan gerçek veya tüzel kişiler 'şarj istasyonu işletmecisi' olarak anılmıştır. Şarj ağı işletmecisi ise EPDK'dan 'elektrikli araç kullanıcılarına, şarj ağına erişim açarak şarj hizmeti sağlayan ve şarj ağının işletilmesini gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişi'dir.

III. Şarj Ağı İşletmeci Lisansı

Elektrikli araçlara birden çok şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlamak için oluşturulan ve şarj ağı işletmecisi tarafından yönetilen sistem olan 'şarj ağı'nın kurulabilmesi ve işletilebilmesi için EPDK'dan 'şarj ağı işletmeci lisansı' alınması gerekmektedir. Lisans başvurusu EPDK'nın 02/04/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 17/03/2022 tarihli ve 10852 sayılı Kurul Kararıyla belirlediği usul ve esaslar uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerle EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacaktır. Şarj ağı işletmelerinin mutlaka anonim veya limited şirket olarak kurulmuş bir tüzel kişi olması ve asgari sermayesinin EPDK tarafından 02/04/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 17/03/2022 tarihli ve 10853 sayılı Kurul Kararıyla belirlenen (dörtmilyonbeşyüzbin) 4.500.000 TL'den az olmaması gerekmektedir. Anonim şirket olarak kurulmuş başvurucuların, borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç olmak üzere hamiline yazılı pay ihraç edilmemesi gerekmektedir.

Lisansın devredilmesi mümkün değildir. Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen iki durumun ise lisans devri olarak sayılmayacağı kabul edilmiştir. Lisans devri mümkün olmadığı gibi, lisans sahibinin lisans ile elde etmiş olduğu hakları EPDK'dan izin almadan üçüncü kişilere devretmesi ve rehnetmesi de mümkün değildir.

i. Başvuru Süreci

EPDK, lisans başvurularını on iş günü içerisinde değerlendirerek tamamlayacaktır. Başvurularda eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde; EPDK başvurucuya on beş iş günü içerisinde eksiklikleri gidermesini, aksi halde başvurunun yapılmamış sayılacağını bildirecektir. EPDK eksik belgeler dışında, başvurunun değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü ek bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olduğu gibi başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişileri doğrudan görüşme yapmak üzere çağırma yetkisine de sahiptir.

Lisans başvurusuna ilişkin değerlendirme Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ("Kurul") kararıyla sonuçlanacaktır. Yönetmelik ve Yönetmelik'e dayalı olarak çıkarılacak alt mevzuattaki yükümlülüklere uyan başvuruculara Kurul kararı ile 'şarj ağı işletmeci lisansı' verilecektir. Yönetmelik'in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, değerlendirmeye alınan lisans başvurularının en geç otuz gün içerisinde karara bağlanması gerekmektedir.

ii. Lisans İçeriği, Süresi ve Bedeli

Şarj ağı işletmecisine Kurul tarafından verilecek olan şarj ağı işletmeci lisansı içerisinde, asgari olarak, lisans sahibinin ticaret unvanı ile tescilli markası, lisans yürürlük tarihi ve lisans süresi ile Kurul tarafından uygun bulunan diğer hususlara yer verilecektir. Lisans, lisansta belirtilen yürürlük tarihinde yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Lisans süresini belirleme yetkisi Kurul'da olup lisans en fazla 49 yıl için verilebilecektir. Lisans süresinin bitiminden en az dokuz, en çok üç ay önce Kurum'a yapılacak bir başvuru ile lisans süresini uzatmak mümkündür.

Şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin bedeller; lisans alma bedeli, lisans tadil ve lisans sureti çıkarma bedeli ile yıllık lisans bedellerinden oluşur. 2022 yılı için bu bedeller 02/04/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31/03/2022 tarihli ve 10895 sayılı Kurul Kararıyla aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Bedel Türü Bedel (TL) Lisans Alma Bedeli 300.000 Lisans Tadil Bedeli 14.000 Lisans Suret Çıkarma Bedeli 3.000

Lisans alma, tadil ve suret çıkarma bedelleri maktu iken yıllık lisans bedeli, lisans sahiplerinin gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürüttükleri şarj hizmeti faaliyetine ilişkin net satış tutarı ile Kurul tarafından belirlenecek katsayının çarpılması ile hesaplanacaktır. Yatırımcıyı şarj hizmeti sunmaya teşvik etmek amacıyla yıllık lisans bedellerine ilişkin ödemeler 2028 yılına kadar yapılmayacaktır. 2028 yılında yapılacak ilk değerleme ile hesaplanacak yıllık lisans bedeli, 31 Temmuz 2029 tarihine kadar ödenecektir.

iii. Lisans Tadili

Lisans tadili, lisans sahibinin talebiyle veya EPDK tarafından re'sen gerçekleştirilebilir. Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisanstan bir bilginin çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun ortaya çıkmasından ya da lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Kurum'a başvurarak lisansın tadilini talep etmek zorundadır.

iv. Lisansın Sona Ermesi

Şarj ağı işletmeci lisansı; sürenin uzatımı yönünde bir karar verilmemiş ise lisans süresinin bitiminde kendiliğinden sona erer. Sürenin dolması şeklindeki kendiliğinden sona erme haline ilaveten aşağıdaki hallerde Kurul kararı ile lisans sona erecektir:

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi, b) Lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla başka bir tüzel kişiye devri haricinde, lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi, c) Lisans sahibinin talebi, ç) Lisans verilmesine esas şartların kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen otuz gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin EPDK'ya ibraz edilmemesi, d) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi, e) Şarj ağının, 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen sürede oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması.

IV. Lisans Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Şarj ağı işletmecisi; ülke genelinde şarj hizmeti sunma, şarj istasyonu kurma ve işletme, düzenlediği sertifikalar ile şarj istasyonu kurdurma ve işlettirme, sadakat sözleşmesi yapabilme ve şarj istasyonları için taşınmaz temini talebinde bulunma haklarına sahiptir. Buna ilaveten, şarj istasyonlarının elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurabilme imkânı tanınmıştır. Yönetmelik'in 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği çerçevesinde şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilmesine de olanak verilmiştir.

i. Şarj Ağı Kurma Yükümlülüğü

Şarj ağı işletmecisi; Yönetmelik'te sayılan haller saklı olmak kaydıyla, sürekli, kaliteli ve kesintisiz şarj hizmeti eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için şarj ağı işletmecisinin lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde en az elli adet şarj ünitesinden ve en az beş farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşan şarj ağını kurması gerekmektedir. Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde beşi ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet yollarında bulunan şarj ünitelerinin en az yüzde ellisinin 'hızlı şarj özelliğine sahip olan' DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitesi niteliğinde olması şarttır. Şarj ağını şarj ünitelerine ilişkin yükümlülüklere uyarak altı ay içerisinde kuramayan veya kurduktan sonra bu nitelikleri kaybeden şarj ağı işletmecilerinin lisansı sona erecektir.

Şarj ağı işletmecisi, şarj ağına yeni bir şarj istasyonu eklemek istediğinde EPDK tarafından belirlenen formatta elektronik ortamda EPDK'ya başvuru yapacaktır. Bu başvuruda şarj istasyonunun coğrafi konumu, şarj ünitesi ve soket sayıları, sertifika bilgileri, şarj ünitesi tipleri ve güçleri ile ilgili bilgiler, başvuruya konu şarj istasyonuna ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile dağıtım sistemine bağlantısıyla ilgili şebeke işletmecisi tarafından belgenin EPDK'ya sunulması zorunludur. Başvurunun EPDK tarafından uygun bulunması üzerine şarj istasyonu faaliyete geçebilir. Başvurularda yer alan bilgilerin değişmesi halinde en geç beş iş günü içerisinde EPDK'ya değişikliğe ilişkin bildirimde bulunulmalıdır.

Şarj ağına yeni bir istasyon eklenmesinde olduğu gibi, lisans sahibi şarj ağından bir istasyonu çıkarmak istediğinde de EPDK'ya bildirimde bulunmalıdır. Yeni şarj istasyonunun faaliyete geçmesinin aksine şarj istasyonunun şarj ağından çıkarılması EPDK'nın uygun bulmasına bağlı değildir.

EPDK; şarj ağının coğrafi kapsayıcılığını, şarj istasyonlarının yaygınlığını ve 31 inci madde uyarınca hazırlanan projeksiyonu dikkate alarak, şarj ağı işletmecilerine, belirli yerlerde ve belirli sayıda şarj istasyonu kurma da dahil olmak üzere ticari ve teknik zorunluluklar ve özel şartlar getirme yetkisine sahiptir. EPDK tarafından şarj ağı işletmecisine bu yönde bir yükümlülük getirilmesi halinde, şarj ağı işletmecisi bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla taşınmaz temini talep edebilir.

Şarj ağı işletmecisi, şarj istasyonlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla gerekli yönetim, denetim ve kayıt sistemini kurmak, işler halde tutmak, işletmek ve EPDK ile EPDK tarafından uygun bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu sisteme ve şarj istasyonlarına erişimini sağlamakla yükümlüdür.

Şarj ağı işletmecileri; kullanıcı şikayetlerinin iletildiği, kaydedildiği ve kullanıcıların takip edilebildiği iletişim kanallar tesis etmekle ve kendisine iletilen talepleri on beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak kullanıcıyı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu madde kapsamında oluşturulan kayıtlar bilgi güvenliği tedbirleri alınarak iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

ii. Şarj Hizmeti Fiyatına İlişkin Yükümlülükler

Şarj ağı işletmecisi şarj hizmeti fiyatını mevzuata uygun olarak belirlemek, ilan etmek ve uygulamakla yükümlüdür. Şarj hizmeti fiyatı kural olarak serbestçe belirlenir ve birim enerji fiyatı (TL/kWh) cinsinden uygulanır. Şarj hizmeti fiyatı; şarj istasyonlarının kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına ilişkin yatırım faaliyetleri, işletme maliyetleri, amortismanlar, elektrik enerjisi edinim bedelleri ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülüklere ilaveten makul ölçüde karlılık dikkate alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda farklı tip ve güçteki şarj üniteleri için farklı fiyatların belirlenebilmesi de mümkündür. Şarj ağı işletmecisi şarj hizmetinin oluşumunu ve güncelleme yöntemini EPDK'ya açıklamakla yükümlüdür.

Yönetmelik'in 26 ncı maddesi ile EPDK; şarj hizmetine yönelik faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran ya da doğurabilecek nitelikte olan anlaşma veya eylemlerin şarj hizmetlerini bozucu etkiler oluşturması halinde, her seferinde üç ayı aşmamak üzere, bölgesel veya ulusal düzeyde taban ve/veya tavan fiyat tespitine yetkili kılınmıştır.

Şarj ağı işletmecilerine Yönetmelik'in 29 uncu maddesi ile kullanıcılarla arasında yazılı veya mesafeli olarak sadakat sözleşmesi kurma imkânı tanınmıştır. Şarj ağı işletmecileri kural olarak eşitler arasındaki herkese aynı şarj hizmeti fiyatını sunma yükümlülüğü altında ise de Şarj hizmeti fiyatı, şarj ağı işletmecisinin kullanıcılarla akdedeceği sadakat sözleşmeleri kapsamında uyguladığı en düşük şarj hizmeti fiyatının %25'ini aşamaz.

Gün içerisinde uygulanacak şarj hizmeti fiyatları, bir önceki gün saat 17.00'a kadar şarj ağı işletmecisi tarafından EPDK'ya bildirilmelidir. Bildirilen fiyatlar 00.00 itibarıyla geçerlilik kazanır ve bir sonraki fiyat değişikliğine kadar uygulanır, gün içerisinde şarj hizmeti fiyatında değişiklik yapılamaz.

Şarj hizmeti karşılığında kullanıcılardan şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan bedel dışında bağlanma bedeli, işlem başlatma bedeli, şarj ekipmanı kullanım bedeli veya her ne ad altında olursa olsun ayrı bir bedel talep edilemeyecektir. Benzer şekilde sadakat sözleşmesi akdedilen kullanıcılardan üyelik bedeli veya sözleşme gibi isimler altında herhangi bir ek bedel talebinde bulunulması da mümkün değildir.

Şarj ağı işletmecisinin şarj hizmeti kapsamında bir rezervasyon sistemi kurulması halinde kullanıcılardan rezervasyon için bir ücret alınması halinde, şarj hizmetinin tamamlanmasından sonra alınan rezervasyon bedelinin iade edilmesi gerekmektedir.

V. Sertifika

Şarj ağı işletmecisi, üçüncü kişilerin kendisi adına ve hesabına şarj istasyonu kurmaları ve işletmeleri ile şarj istasyonunun kendi şarj ağına bağlı olarak çalışmasını sağlamak için bir sertifika düzenleyebilir. Esasında sertifika, şarj ağı işletmecisi ile şarj istasyonu işletmecisi arasında şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tanımlandığı bir sözleşme niteliğinde olacaktır. Yönetmelik'in 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında sertifikada yer alması gereken asgari hükümlere yer verilmiştir. Düzenlenen sertifikanın süresi sertifikayı veren şarj ağı işletmecisinin lisansının geçerlilik süresini aşamaz.

Şarj ağı işletmecisi, sertifika düzenlenmesinde, sonlandırılmasında ve iptalinde uygulayacağı kurallara ilişkin usul ve esasları internet sitesinde ilan etmekle yükümlüdür. Bu usul ve esaslarda mevzuata aykırı veya piyasanın işleyişini bozacak nitelikte hükümlere yer verilemez.

Her bir şarj istasyonu için yalnızca bir şarj ağı işletmecisi tarafından sertifika düzenlenebilir. Ancak şarj istasyonu işletmecisi şarj ağı işletmecisinden aldığı bir sertifika ile birden fazla şarj istasyonu işletebilme yetkisine sahip olacaktır.

Şarj ağı işletmecisi tarafından şarj istasyonu işletmecisine sertifika verilmesi ve şarj istasyonunun sertifikanın verdiği yetkiye dayanarak şarj istasyonu işletmecisi tarafından işletilmesi halinde dahi şarj ağı işletmecisinin şarj hizmetinin sunulmasından dolayı asli sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır. Bunun nedeni şarj istasyonu işletmecisinin, şarj hizmetini şarj ağı işletmecisinin gözetim ve denetimi altında sunmasıdır. EPDK ve EPDK'nın yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlar sertifika sahiplerinin işlettiği şarj istasyonlarını denetleme yetkisine sahiptir.

Şarj ağı işletmecisinin sahip olduğu lisansın herhangi bir sebeple sona ermesi de dahil olmak üzere şarj istasyonu işletmecisine verilen sertifikanın bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde verilen şarj hizmeti de sonlanmaktadır. Bu durumda şarj istasyonu işletmecisi başka bir şarj ağı işletmecisinden alacağı sertifika ile yeni bir şarj ağına bağlanarak faaliyet yürütebilecektir.

VI. Şarj İstasyonlarının Kurulumu ve İşletilmesi

Şarj istasyonları bir veya birden fazla şarj ünitesinden oluşabilir. Bir şarj ağına bağlı olmaksızın şarj hizmeti verilebilmesi mümkün değildir. Şarj istasyonlarında verilecek şarj hizmeti yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun şarj üniteleri vasıtasıyla verilmelidir. Mevzuata veya standartlara aykırı olarak şarj istasyonunda elektrikli aracın şarj edilmesi için elektrik enerjisi sağlanamaz veya şarj ekipmanının kullanımına izin verilemez. Şarj istasyonlarının Yönetmelik'in yanı sıra, iletim ve dağıtım sistemine bağlı tüketim tesisleri için mevzuatta öngörülen diğer kurallara da uygun olması gerekmektedir.

Şarj istasyonunun dağıtım ve iletim sistemine bağlantısı Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Şarj istasyonları için yapılacak dağıtım sistemlerine bağlantı talepleri tüketim tesisi olarak değerlendirilerek karşılanacaktır. Dağıtım şirketleri, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde yer alan durumlar hariç olmak üzere, dağıtım sistemine bağlantı taleplerine olumsuz görüş veremez.

Şarj hizmeti sunulan halka açık şarj istasyonlarında tüm kullanıcıların şarj hizmeti satın alabilmesini sağlayacak ödeme sistemlerinden en az bir tanesinin bulundurulması zorunludur. Şarj ağı işletmecisi tarafından benimsenen ödeme yönteminin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilendirmeye şarj istasyonunda ve şarj ağı işletmecilerinin dijital mecralarında yer verilecektir.

Bir şarj istasyonunun şarj hizmeti sunmaya başlayabilmesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması gerekmektedir., İşyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini yitirmesi halinde şarj hizmetine yönelik faaliyetler de sonlandırılacaktır.

Halka açık şarj istasyonlarında şarj ağı işletmecisinden kaynaklanmayan haklı sebepler ve mücbir sebepler hariç şarj hizmetinin sürekli ve kesintisiz olarak, eşit durumdaki kullanıcılar arasında ayrım gözetilmeksizin sunulması zorunludur. Ancak otel, restoran, alışveriş merkezi gibi işyerlerine ait otoparklarda kullanıma açık olan şarj istasyonları bağlı bulundukları iş yerinin çalışma saatleri ile sınırlı olarak şarj hizmeti sunabilir. Şarj hizmeti eşit durumdaki kullanıcılar arasında ayrım gözetilmeksizin sunulacak ise de şarj hizmetini talep etmeden önce kullanıcıların elektrikli araçlarını şarj hizmeti almaya hazır hale getirmesi gerekmektedir.

VII. Serbest Erişim Platformu

EPDK tarafından şarj ağlarının tamamında yer alan halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi sayıları, güçleri ve tipleri, soket sayıları ve tipleri ile uygunluk durumlarının, ödeme yönteminin ve şarj hizmeti fiyatlarının yayımlandığı bir serbest erişim platformu kurulacak ve işletilecektir. Şarj ağı işletmecileri, EPDK tarafından kurulacak ve işletilecek olan serbest erişim platformunda yer alacak bilgileri EPDK'ya sunmakla yükümlü tutulmuştur.

VIII. Yürürlük

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlük tarihinden itibaren dört ay içerisinde Yönetmelik öncesi dönemde şarj hizmeti sağlayan kişilerin hukuki ve altyapısal durumlarını Yönetmelik'e uygun hale getirmesi gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.