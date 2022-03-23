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Elektrik Piyasasi Lisans Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Degisiklik Yönetmeligi"), 10 Mart 2022 tarihli ve 31774 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak ayni tarihte yürürlüge girdi. Degisiklik Yönetmeligi metnine buradan ulasabilirsiniz.

Degisiklik Yönetmeligi Neler Getiriyor?

Degisiklik Yönetmeligi ile yapilan önemli degisiklikler (i) üretim tesislerine iliskin düzenlemeler, (ii) dagitim ve görevli tedarik sirketlerine iliskin düzenlemeler, (iii) pay devirleri ile birlesme ve bölünme islemlerine iliskin düzenlemeler ve (iv) depolama tesislerine iliskin düzenlemeler olmak üzere dört baslik altinda su sekilde özetlenebilir:

1. Üretim tesislerine iliskin düzenlemeler:

Trijenerasyon tesisleri için lisans alma yükümlülügüne iliskin bir muafiyet düzenlendi: Degisiklik Yönetmeligi'nden önce trijenerasyon tesisleri lisans alma yükümlülügünden muaf tutulan tesisler arasinda açikça sayilmiyordu. Fakat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi tarafindan belirlenen verimlilik degerlerini saglayan kojenerasyon tesislerine taninan muafiyetin, ayni kosullari saglayan trijenerasyon tesislerine uygulanabilecegi yorumu yapilmaktaydi. Degisiklik Yönetmeligi ile belirtilen verimlilik degerlerini saglayan trijenerasyon tesislerine de lisans muafiyetinin uygulanacagi açikça düzenlenmistir.

Degisiklik Yönetmeligi'nden önce trijenerasyon tesisleri lisans alma yükümlülügünden muaf tutulan tesisler arasinda açikça sayilmiyordu. Fakat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi tarafindan belirlenen verimlilik degerlerini saglayan kojenerasyon tesislerine taninan muafiyetin, ayni kosullari saglayan trijenerasyon tesislerine uygulanabilecegi yorumu yapilmaktaydi. Degisiklik Yönetmeligi ile belirtilen verimlilik degerlerini saglayan trijenerasyon tesislerine de lisans muafiyetinin uygulanacagi açikça düzenlenmistir. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlari (YEKA) kapsaminda kurulan tesislerde sirket asgari sermayesi gerekliliginde degisiklik yapildi: Degisiklik Yönetmeligi'nden önce YEKA kapsaminda yapilan tüm üretim lisansi basvurularinda, basvuran tüzel kisinin sirket asgari sermayesinin ilgili yatirim tutarinin %5'ine arttirilmasi gerekmekteydi. Degisiklik Yönetmeligi uyarinca söz konusu %5 orani yalnizca mekanik gücü 100 MW'i asan YEKA kapsamindaki üretim tesisleri için uygulanacaktir. YEKA kapsamindaki diger tesisler için basvuru yapanlarin sermayelerini yatirim tutarinin %20'sine arttirmasi gerekecektir.

Degisiklik Yönetmeligi'nden önce YEKA kapsaminda yapilan tüm üretim lisansi basvurularinda, basvuran tüzel kisinin sirket asgari sermayesinin ilgili yatirim tutarinin %5'ine arttirilmasi gerekmekteydi. Degisiklik Yönetmeligi uyarinca söz konusu %5 orani yalnizca mekanik gücü 100 MW'i asan YEKA kapsamindaki üretim tesisleri için uygulanacaktir. YEKA kapsamindaki diger tesisler için basvuru yapanlarin sermayelerini yatirim tutarinin %20'sine arttirmasi gerekecektir. Üretim lisansi alinmis sahalarda lisanssiz santral kurulabilmesine iliskin istisna yalnizca rüzgar santrallerine uygulanacak sekilde degistirildi : Degisiklik Yönetmeliginden önce, önlisans veya üretim lisansi basvurusuna konu üretim tesisi sahasi için lisanssiz üretim basvurusu yapilmasi yasagina üretim lisansi sahipleri için bir istisna getirilmisti. Söz konusu istisna uyarinca üretim lisansi alindiktan sonra, üretim lisansina konu sahada, malikin kendi arazisi üzerine kuracagi lisanssiz üretim tesisi basvurularinin, teknik degerlendirmesi uygun bulunmak ve bahse konu üretim lisansi ile baska lisansli üretim tesisini etkilememek kaydiyla kabul edilebilecegi öngörülmüstü. Degisiklik Yönetmeligi ile bu istisna yalnizca rüzgar enerjisine dayali üretim lisansi almis tesislerde uygulanacak sekilde degistirildi.

: Degisiklik Yönetmeliginden önce, önlisans veya üretim lisansi basvurusuna konu üretim tesisi sahasi için lisanssiz üretim basvurusu yapilmasi yasagina üretim lisansi sahipleri için bir istisna getirilmisti. Söz konusu istisna uyarinca üretim lisansi alindiktan sonra, üretim lisansina konu sahada, malikin kendi arazisi üzerine kuracagi lisanssiz üretim tesisi basvurularinin, teknik degerlendirmesi uygun bulunmak ve bahse konu üretim lisansi ile baska lisansli üretim tesisini etkilememek kaydiyla kabul edilebilecegi öngörülmüstü. Degisiklik Yönetmeligi ile bu istisna yalnizca rüzgar enerjisine dayali üretim lisansi almis tesislerde uygulanacak sekilde degistirildi. Rüzgar santrallerinin saha degisiklikleri için teknik degerlendirme sartina iliskin bir istisna düzenlendi: Saha degisikliklerine iliskin olarak, santral sahasinin bir bölümünün ayni sahada kalmasi, toplam santral sahasi büyüklügünün degismemesi, tadil talebine iliskin gerekçenin mücbir sebep kapsaminda oldugunun tespiti ve söz konusu tesisin kismen veya tamamen isletmede olmasi kaydiyla, rüzgâr enerjisine dayali tesisler için teknik degerlendirme sarti aranmayacagi düzenlendi. Ancak santral sahasinda meydana gelen degisiklik için kesisme/çakisma ve komsu sahalardaki türbinlerin etkilesim durumuna iliskin olarak Enerji Isleri Genel Müdürlügünün görüsünün alinmasi gerekecek.

Saha degisikliklerine iliskin olarak, santral sahasinin bir bölümünün ayni sahada kalmasi, toplam santral sahasi büyüklügünün degismemesi, tadil talebine iliskin gerekçenin mücbir sebep kapsaminda oldugunun tespiti ve söz konusu tesisin kismen veya tamamen isletmede olmasi kaydiyla, rüzgâr enerjisine dayali tesisler için teknik degerlendirme sarti aranmayacagi düzenlendi. Ancak santral sahasinda meydana gelen degisiklik için kesisme/çakisma ve komsu sahalardaki türbinlerin etkilesim durumuna iliskin olarak Enerji Isleri Genel Müdürlügünün görüsünün alinmasi gerekecek. Icra takibi sonucunda bir üretim tesisinin satisi kesinlesirse, lisansin da sona erecegine iliskin düzenleme yapildi: Degisiklik Yönetmeligi ile lisanslarin sona erme halleri arasina icra takibi sonucunda üretim tesisinin satisinin kesinlestiginin tespit edilmesi hali de eklendi.

Degisiklik Yönetmeligi ile lisanslarin sona erme halleri arasina icra takibi sonucunda üretim tesisinin satisinin kesinlestiginin tespit edilmesi hali de eklendi. Üretim lisansi sahipleri için izinlerinin iptalini derhal bildirme yükümlülügü düzenlendi: Üretim lisansi sahiplerinin, üretim lisanslarina esas olan izin, onay ve ruhsatlarinin hükümsüz kalmasi durumunda bunu derhal Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu'na (" EPDK ") bildirmelerine iliskin yükümlülük açikça düzenlendi.

Üretim lisansi sahiplerinin, üretim lisanslarina esas olan izin, onay ve ruhsatlarinin hükümsüz kalmasi durumunda bunu derhal Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu'na (" ") bildirmelerine iliskin yükümlülük açikça düzenlendi. Biyokütleye dayali tesisler için çevre izinlerini EPDK'ya sunma yükümlülügü düzenlendi: Degisiklik Yönetmeligi uyarinca, kabulü yapilarak isletmeye geçen biyokütleye dayali elektrik üretim tesislerine iliskin lisans sahibi tüzel kisiler, Çevre Izin ve Lisans Yönetmeligi kapsaminda alinmasi gereken belgeyi, tesis kabul tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde EPDK'ya sunmakla yükümlü hale geldi. Her ne kadar söz konusu belgenin alinmasina iliskin yükümlülük Çevre Izin ve Lisans Yönetmeligi uyarinca halihazirda düzenlenmekte ise de, belgenin EPDK'ya sunulmasi da yükümlülük haline getirilerek izin yükümlülüklerine uyulmasinin EPDK tarafindan da kontrol edilebilmesi için bir mekanizma olusturulmus oldu. Halihazirda kabul edilmis biyokütleye dayali elektrik üretim tesislerinin ise bu yükümlügü 10 Mart 2024 tarihine kadar yerine getirmesi gerekmektedir.

2. Dagitim ve görevli tedarik sirketlerine iliskin düzenlemeler:

Dagitim ve görevli tedarik sirketlerinin yönetiminin ayristirilmasina iliskin ek düzenlemeler yapildi: Degisiklik Yönetmeligi ile dagitim ve görevli tedarik sirketlerinin yöneticilerinin ayristirilmasina iliskin yükümlülügün kapsami ayni kontrol yapisi içindeki tedarik sirketlerini de kapsayacak sekilde genisletildi. Ek olarak, benzer nitelikte bir ayristirma yükümlülügü (i) dagitim sirketleri ve ayni ortaklik yapisi içinde yer alan diger dagitim sirketleri disinda, elektrik piyasasina, elektrik piyasasi ile ilgili hizmet veren diger sirketler, (ii) görevli tedarik sirketleri ve ayni ortaklik yapisi içinde yer alan diger görevli tedarik sirketleri disinda, elektrik piyasasina, elektrik piyasasi ile ilgili hizmet veren diger sirketler bakimindan da düzenlendi. Bu yükümlülüklere aykiri bir durum var ise söz konusu aykiriligin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar giderilmesi gerekmektedir.

Degisiklik Yönetmeligi ile dagitim ve görevli tedarik sirketlerinin yöneticilerinin ayristirilmasina iliskin yükümlülügün kapsami ayni kontrol yapisi içindeki tedarik sirketlerini de kapsayacak sekilde genisletildi. Ek olarak, benzer nitelikte bir ayristirma yükümlülügü (i) dagitim sirketleri ve ayni ortaklik yapisi içinde yer alan diger dagitim sirketleri disinda, elektrik piyasasina, elektrik piyasasi ile ilgili hizmet veren diger sirketler, (ii) görevli tedarik sirketleri ve ayni ortaklik yapisi içinde yer alan diger görevli tedarik sirketleri disinda, elektrik piyasasina, elektrik piyasasi ile ilgili hizmet veren diger sirketler bakimindan da düzenlendi. Bu yükümlülüklere aykiri bir durum var ise söz konusu aykiriligin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar giderilmesi gerekmektedir. Dagitim sirketlerinin bildirim adreslerinin yalnizca kendi bölgelerinde içinde olmasi zorunlulugu getirildi : Degisiklik Yönetmeligi ile bir dagitim sirketinin lisansina kayitli olan bildirim adresinin, faaliyette bulundugu dagitim bölgesi disinda bir yer olamayacagi düzenlendi. Bu yükümlülüge aykiri bir durum var ise söz konusu aykiriligin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar giderilmesi gerekmektedir.

: Degisiklik Yönetmeligi ile bir dagitim sirketinin lisansina kayitli olan bildirim adresinin, faaliyette bulundugu dagitim bölgesi disinda bir yer olamayacagi düzenlendi. Bu yükümlülüge aykiri bir durum var ise söz konusu aykiriligin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar giderilmesi gerekmektedir. Görevli tedarik sirketleri için internet sitesi kurma yükümlülügü düzenlendi: Görevli tedarik sirketleri için lisans kapsaminda tarifesi düzenlemeye tabi faaliyetleri basta olmak üzere, faaliyetleri için ana sirket dahil, diger sirketlerden ayri bir internet sitesi kurma ve isletme yükümlülügü getirilmistir.

Görevli tedarik sirketleri için lisans kapsaminda tarifesi düzenlemeye tabi faaliyetleri basta olmak üzere, faaliyetleri için ana sirket dahil, diger sirketlerden ayri bir internet sitesi kurma ve isletme yükümlülügü getirilmistir. Dagitim sirketlerinin kullanici hizmetleri için üçüncü kisilerden hizmet almasina iliskin istisnanin kapsami genisletildi: Dagitim sirketlerinin kullanici hizmetleri merkezlerinin is ve islemlerinde genel olarak üçünü kisilerden hizmet almasi yasak olup çagri merkezlerine iliskin olarak alinacak hizmetler bu yasagin kapsami disindaydi. Degisiklik Yönetmeligi ile çagri merkezlerinin yani sira, tahsilat islemlerine iliskin olarak üçüncü kisilerden alinacak hizmetler de istisna kapsamina alinmistir. Böylece, dagitim sirketleri kullanici hizmetlerine iliskin olarak çagri merkezlerinin yani sira tahsilat islemleri için de üçüncü kisilerden hizmet alabilecek.

3. Pay devirleri ile birlesme ve bölünme islemlerine iliskin düzenlemeler:

Pay devirleri ve kontrol degisikliginde üretim lisansi sahiplerine uygulanan bildirim zorunlulugu tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüm lisans sahiplerine uygulanacak sekilde genisletildi: Yalnizca üretim lisansi sahibi tüzel kisiler için %10 (halka açik sirketler için %5) veya daha fazla oranda pay degisikligi ya da kontrol degisikligi için uygulanan EPDK'ya bildirim yükümlülügü, bundan sonra, tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüm lisans sahipleri için uygulanacak.

Yalnizca üretim lisansi sahibi tüzel kisiler için %10 (halka açik sirketler için %5) veya daha fazla oranda pay degisikligi ya da kontrol degisikligi için uygulanan EPDK'ya bildirim yükümlülügü, bundan sonra, tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüm lisans sahipleri için uygulanacak. Birlesme ve bölünme islemlerinin tamamlanmasi için öngörülen alti aylik süre EPDK tarafindan uzatilabilecek: Lisans sahibi bir sirketin birlesme veya bölünme islemleri için EPDK'dan aldigi izinden sonra, birlesme veya bölünmeyi tamamlamasi için taninan alti aylik süre, Degisiklik Yönetmeligi ile alti aydan az olmamak üzere EPDK tarafindan verilecek süre olarak degistirildi. Böylece, birlesme ve bölünme islemlerinin tamamlanmasi için EPDK tarafindan alti aydan daha uzun bir süre öngörülebilecek.

4. Depolama tesislerine iliskin düzenlemeler:

Depolama tesislerine iliskin TEIAS görüsünün alinmasina iliskin yeni hükümler eklendi: Üretim tesisleri için kurulacak bütünlesik elektrik depolama üniteleri (önlisans veya lisans asamasinda) ve tedarik lisansi kapsaminda kurulacak müstakil elektrik depolama tesisleri için TEIAS'in görüsü alinacak.

Üretim tesisleri için kurulacak bütünlesik elektrik depolama üniteleri (önlisans veya lisans asamasinda) ve tedarik lisansi kapsaminda kurulacak müstakil elektrik depolama tesisleri için TEIAS'in görüsü alinacak. Tedarik lisansi kapsaminda kurulacak müstakil depolama tesisleri için Çevresel Etki Degerlendirilmesi (ÇED) yükümlülügü düzenlendi: Tedarik lisansi kapsaminda kurulacak müstakil depolama tesisleri için ilgili ÇED kararinin EPDK'ya ilgili EPDK Kurul karari içerisinde belirlenen süre içerisinde sunulmasi gerekecek. Bu kapsamda Çevresel Etki Degerlendirmesi Yönetmeligi'nde de degisiklik yapilmasi beklenmektedir.

Sonuç:

Degisiklik Yönetmeligi ile üretim, dagitim, görevli tedarik ve tedarik lisansi sahiplerine uygulanacak çesitli yenilikler düzenlenmis, mevzuatin piyasadaki gelismelere paralel olarak degistirilmesi amaçlanmistir.

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