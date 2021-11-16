Elektrik, dogal gaz ve petrol piyasalarinda Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafindan yürütülecek tasinmaz temini uygulamalarina iliskin yönetmelik ("Yönetmelik") 2 Kasim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanarak ayni tarihte yürürlüge girdi. Yönetmelik metnine buradan ulasabilirsiniz.

Ne degisti?

EPDK'nin yürütecegi tasinmaz temini islemlerine iliskin usul ve esaslar yerine Yönetmelik hükümleri uygulanacak. Ek olarak, 7257 Sayili Kanun ile 2 Aralik 2020 tarihi itibariyla getirilen degisikliklere de uyum saglandi.

1. Tasinmaz temini basvurulari

Tasinmaz temini islemlerine iliskin basvurular, önlisans veya lisans sahibi tüzel kisilerce elektronik ortamda veya yazili olarak EPDK'ya yapilmalidir. Basvuru usulü ile basvurularda sunulacak bilgi ve belgelere iliskin hususlar EPDK'nin internet sitesinde ilan edilecektir.

2. Kamulastirma ve izinler

Önlisansa veya lisansa dayali faaliyete konu tesisler için gerekli olan özel mülkiyete tabi tasinmazlarin temini/kamulastirilmasi talebi EPDK tarafindan degerlendirilecek, uygun görülmesi halinde EPDK tarafindan tasinmazlarin teminine/kamulastirilmasina karar verilecek. 7257 Sayili Kanun'a uygun olarak, elektrik dagitim sirketleri için TEDAS tarafindan yürütülecek islemler disinda, tasinmaz temini islemlerinin tamami ilgili diger kamu kurumlari yerine EPDK tarafindan tamamlanacaktir.

Yönetmelik ile ayrica acele kamulastirma usul ve esaslari, Hazinenin özel mülkiyetindeki tasinmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altindaki yerlerde irtifak hakki ve kullanma izni, bedelsiz kullanma izni ve kiralama usulleri düzenlenmistir.

3. Avukatlik islemleri

Önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kisileri, EPDK tarafindan istenilmesi halinde EPDK'yi temsilde görevlendirilecek yeter sayida avukati bildirmekle yükümlü olacak. Bu hüküm önceki usul ve esas uygulamasiyla paralel niteliktedir. Bu kapsamda ilgili avukatin alacagi ücret ve diger giderler önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kisisi tarafindan ödenir.

4. Teminat ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

Tasinmaz temini islemleri için dogal gaz dagitim lisansi disinda önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kisisi EPDK'ya kesin ve süresiz bir teminat mektubu sunmakla yükümlü olacaktir. Bu düzenleme ayni konudaki eski uygulamayla paralel nitelik tasimaktadir. Yönetmelik ek olarak, dogal gaz dagitim lisansi sahiplerinin teminat yerine, talep edilen tasinmazlarin yatirim programinda yer aldigina dair beyani EPDK'ya sunmasi gerektigini de düzenledi.

5. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisinde yer alan tesisler

EPDK, OSB içerisindeki elektrik üretim tesisleriyle ilgili olarak tasinmaz temini için herhangi bir islem tesis etmeyecektir. OSB içinde yapilacak dogal gaz ve petrol dagitim hatlari ile dagitim bölgesi kapsaminda OSB içinden geçmesi gereken dogal gaz dagitim hatlarinin geçisi de OSB ile dagitim lisansina sahip özel hukuk tüzel kisisi arasinda yapilacak protokolle saglanacaktir. Bu düzenleme önceki uygulamalarla paralel nitelik tasimaktadir.

6. Devam eden Islemler

2 Aralik 2020 tarihi itibariyla devam eden:

Elektrik dagitim tesisleri için gerekli olan tasinmazlarin teminine yönelik olarak islemleri TEDAS sonuçlandiracaktir. Elektrik üretim tesisleri için gerekli olan tasinmazlarin teminine yönelik ve Çevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan kamulastirma karari alinmamis ve/veya devir islemleri baslatilmamis tasinmazlarla ilgili süreçleri EPDK sonuçlandiracaktir.

Yönetmelik ile elektrik, dogal gaz ve petrol piyasalarinda EPDK'nin tasinmaz temini islemlerine iliskin olarak uygulanacak usul ve esaslar son gelismeler dogrultusunda yeniden düzenlenmistir.

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