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Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu'nun elektrik üretim ve depolama tesislerine yönelik olarak düzenledigi "Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alinacak Insaat Süreleri" hakkindaki 10442-2 sayili karari ("Karar") 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi. Kararda elektrik depolama tesislerine iliskin olarak yeni hükümler öngörüldü. Üretim tesisleri için ise ayni konudaki bir önceki kurul karari uyarinca uygulanmakta olan sürelerde bir degisiklik yapilmadi.

Depolama tesislerine iliskin yeni düzenlemeler

Karar'da elektrik depolama tesislerinin tamamlanma süreleri için asagidaki düzenlemeler öngörülmüstür:

Üretim lisansi basvurulari kapsaminda, kurulmasi planlanan elektrik depolama ünitesi/üniteleri için ayrica insaat süresi verilmez.

Mevcut üretim lisanslari kapsamindaki üretim tesislerine bütünlesik elektrik depolama ünitesi kurulmasi durumunda, üretim tesisinin isletmede olup olmadigina bakilmaksizin, kurulmasi planlanan depolama ünitesi için elektrik depolama ünite sayisi ve kurulu güçlerinden bagimsiz olarak 18 ay insaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilir.

Tedarik lisanslari kapsaminda kurulmasi planlanan müstakil elektrik depolama tesisleri için 18 ay insaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilir. Bu süre, söz konusu lisansa eklenecek her bir elektrik depolama tesisi için ayrica uygulanir.

Sonuç

Elektrik depolama tesislerinin kurulmasina iliskin usul ve esaslar 9 Mayis 2021 tarihinde yürürlüge giren yönetmelikle düzenlenmisti. Ilgili yönetmelik hakkindaki hukuk bültenimiz için lütfen buraya tiklayiniz. Bu tesislerin kabulü hakkindaki usul ve esaslar hakkindaki yönetmelik ise 19 Subat 2020 tarihinde yürürlüge girmisti. Karar ile birlikte depolama tesislerinin tamamlanma süresi düzenlenerek, bu tesislere iliskin olarak ihtiyaç duyulan bir düzenleme daha yürürlüge girmis oldu

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