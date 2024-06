ARTICLE Yapay Zeka Sistemlerine Yönelik İlk Yasal Düzenleme: AI Act G+ Gun + Partners More Contributor Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.” Modern teknolojinin en önemli bileşenlerinden biri haline gelen yapay zeka, teknoloji ile olan etkileşimimizi hızla dönüştürerek, günlük rutinlerimizin çeşitli alanlarına sorunsuz bir şekilde entegre oldu.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.