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"Pratikte Yapay Zeka" konulu panelimizi 27 Mayıs 2022 tarihinde Selin Özbek Cittone moderatörlüğünde birbirinden kıymetli konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirdik.

Uygulamadan ve akademiden alanında uzman katılımcılarımız dijital çağda çocukların karşı karşıya olduğu tehditler ile güncel sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile hukuki düzenlemeleri keyifli bir sohbet havasında bizlerle paylaştı.

Panelde kimler konuştu?

Hengeler Mueller | Partner Dr.Vera Jungkind

Bahçeşehir University | Associate Professor Elif Kuzeci

Portolano Cavallo Studio Legale | Partner Laura Liguori

Panelde neler konuşuldu?

Panel gündemi aşağıdaki gibiydi;

Yapay Zeka nedir?

Regülasyon çabalarında ve dava hukukunda Avrupa Birliğinde gerçekleşen gelişmeler nelerdir?, Yapay Zeka sistemlerinin anahtar prensipleri nelerdir?

Yapay Zekanın yaşadığımız dünyanın değişimine nasıl bir etkisi olabilir?

İnsan gibi düşünüp davranan sistemler nelerdir? Avrupa Birliği bu sistemleri nasıl yönetmeyi planlıyor?

Yapay Zekanın insanlar üzerinde etkileri nelerdir?

Avrupa Birliği Mahkemeleri Yapay Zekaya nasıl yaklaşıyor?

İnsan merkezli ve etik bir bakış açısıyla bakıldığında neleri riske ediyoruz?

Panel kaydına ulaşmak için tıklayınız

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Originally published 27 Mayıs 2022

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