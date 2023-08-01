Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu ("EPDK" veya "Kurum") tarafindan 06/06/2023 tarihli ve 32213 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeligi ("Siber Güvenlik Yönetmeligi") ile enerji sektöründe kullanilan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliginin asgari kabul edilebilir güvenlik seviyesini belirlemeye ve bu kontrol sistemlerinin siber yeterliligine iliskin usul ve esaslari düzenleyen önemli degisiklikler yapilmistir. Bilindigi üzere, daha önce kritik enerji altyapilarinda kullanilan endüstriyel kontrol sistemlerinin ("EKS") bilisim süreçlerinin izlenmesi, sistem sürekliliginin saglanmasi ile siber güvenliginin saglanmasina iliskin usul ve esaslar 13/07/2017 tarih ve 30123 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Enerji Sektöründe Kullanilan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilisim Güvenligi Yönetmeligi ("Mülga Yönetmelik") ile düzenlenmistir. Siber Güvenlik Yönetmeligi'yle Mülga Yönetmelik'te belirlenen yükümlüler ayni kalmakla birlikte yetkinlik kistaslarina ve yetkinlik seviyelerine iliskin köklü degisiklikler yapilmistir.

Yapilan degisikliklerle birlikte yetkinlik modeli kistaslarina, yetkinlik seviyelerine, sektörel kritiklik seviyelerine, denetim ile denetçi firmalara iliskin usul ve esaslar EPDK tarafindan belirlenmistir. Elektrik mevzuatinda yapilan isbu degisikliklere asagida detayli olarak yer verilmistir.

I. Yükümlü Kuruluslar

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve enerji arzinin sürekliliginin saglanmasi amaciyla temel standartlar tespit edilmis ve yükümlülerin EKS bilisim güvenlik önlemlerini almasini saglayarak Siber Güvelik Yönetmeligi ile birlikte enerji zincirindeki kritik sistemlerin güvenligini artirmak için yükümlü kuruluslar tek tek sayilmak suretiyle belirlenmistir. Bu kapsamda Mülga Yönetmelik'te yükümlü kurulus olarak belirlenen kisilerde herhangi bir degisiklige gidilmemis OSB dagitim lisansi ile OSB üretim lisansi sahipleri hariç olmak üzere:

Elektrik iletim lisansi sahibi,

OSB dagitim lisansi sahipleri hariç olmak üzere elektrik dagitim lisansi sahibi, OSB üretim lisansi sahibi hariç olmak üzere geçici kabulü yapilmis ve isletmedeki kurulu gücü 100 MWe ve üzeri lisansa sahip her bir elektrik üretim tesisi sahibi,

Boru hatti ile iletim yapan dogal gaz iletim lisansi sahibi,

Sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü dogal gaz dagitim lisansi sahibi,

Dogal gaz depolama lisansi sahibi (LNG, yer alti depolama),

Ham petrol iletim lisansi sahibi ile rafinerici lisansi sahibi

tüzel kisiler yükümlü olarak belirlenmistir.

II. Yetkinlik Modeli Ana Kontrol Kistaslari

Siber Güvelik Yönetmeligi'nin 6 nci maddesinde yetkinlik modeli temel olarak 12 ana basliga ayrilmistir.

Endüstriyel ag güvenligi; endüstriyel altyapilar için yerel ag güvenligi, genis alan agi güvenligi, iletisim güvenligi, protokol güvenligi, kablosuz ag güvenligi, entegrasyon güvenligi kontrollerini içerir. Endüstriyel istemci ve sunucu güvenligi; endüstriyel altyapida yer alan tüm istemci ve sunuculara iliskin mantiksal ve fiziksel güvenlik kontrollerini içerir. Endüstriyel tehdit ve zafiyet yönetimi; endüstriyel altyapilarda uygulanan tehdit ve zafiyet yönetimi kontrollerini içerir. Endüstriyel siber güvenlik risk yönetimi; endüstriyel altyapinin dinamiklerine uygun endüstriyel siber güvenlik risk yönetimi kontrollerini içerir. Endüstriyel varlik, degisim ve konfigürasyon yönetimi; endüstriyel altyapilarda bulunan varliklarin yönetimi, bilesenlerin degisim ve konfigürasyon yönetimi kontrollerini içerir. Endüstriyel kimlik ve erisim yönetimi; endüstriyel altyapida bulunan bilesenler için kimlik ve erisim yönetimi kontrollerini içerir. Endüstriyel olay yönetimi ve süreklilik; endüstriyel siber güvenlik olay yönetimi, süreklilik, yedekleme ve yedeklilik kontrollerini içerir. Akilli cihaz güvenligi; sayaç ve nesnelerin interneti teknolojisinin kullanildigi endüstriyel altyapilar için güvenlik kontrollerini içerir. Endüstriyel operasyon güvenligi; endüstriyel operasyon güvenligine yönelik kontrolleri içerir. Insan kaynaklari güvenligi; kritik enerji altyapilarinda çalisan tüm personel için istihdam öncesi, sirasi ve sonrasinda uygulanmasi gereken kontrolleri içerir. Fiziksel güvenlik; endüstriyel altyapilarin sektörlerine uygun, dagitik veya tekil yapidaki fiziksel ortamlarin güvenlik kontrollerini içerir. Tedarikçi yönetimi; endüstriyel altyapilar için teknoloji, insan ve altyapi tedarikçilerine iliskin siber güvenlik kontrollerini içerir. PLC güvenligi; PLC güvenligine iliskin güvenlik kontrollerini içerir.

Bahsi geçen basliklara iliskin olarak Siber Güvelik Yönetmeligi'nin 1 ve 2 numarali eklerinde "Teknik Kontrol" maddeleri belirlenmis olup elektrik dagitim sirketleri ve dogalgaz dagitim sirketleri için ayri ayri düzenlenmistir. Bu kapsamda 12 ana baslik, kendi içinde alt basliklara ayrilmis ve elektrik ve dogal gaz dagitim sirketlerinin saglamasi gereken pek çok teknik kriter öngörülmüstür.

Elektrik dagitim sirketleri için endüstriyel ag güvenligi için 60, endüstriyel istemci ve sunucu güvenligi için 33, endüstriyel siber güvenlik risk yönetimi için 34, endüstriyel varlik, degisim ve konfigürasyon yönetimi için 15, endüstriyel kimlik ve erisim yönetimi için 19, endüstriyel olay yönetimi ve süreklilik için 37, endüstriyel operasyon güvenligi için 10, insan kaynaklari güvenligi için 16, fiziksel güvenlik için 96 ve tedarikçi yönetimi için 28 teknik kriter öngörülmüstür.

Dogal gaz dagitim sirketi için endüstriyel ag güvenligi için 57, endüstriyel istemci ve sunucu güvenligi için 33, endüstriyel siber güvenlik risk yönetimi için 34, endüstriyel varlik, degisim ve konfigürasyon yönetimi için 15, endüstriyel kimlik ve erisim yönetimi için 19, endüstriyel olay yönetimi ve süreklilik için 37, endüstriyel operasyon güvenligi için 10, insan kaynaklari güvenligi için 16, fiziksel güvenlik için 97, tedarikçi yönetimi için 28 ve PLC güvenligi için 20 teknik kriter öngörülmüstür.

Dogalgaz ve elektrik dagitim sirketleri için öngörülen teknik kriterler kendi içerisinde seviye 1, seviye 2, seviye 3 ve ek kontrol olarak siniflandirilmis olup yükümlü kuruluslar Siber Güvelik Yönetmeligi'nin 9 uncu maddesi uyarinca sektörel olarak kendilerine belirlenen asgari seviye için öngörülen teknik kriterleri yine öngörülen sürede yerine getirmekle yükümlüdür. Bu dogrultuda Siber Güvelik Yönetmeligi'nde elektrik ve dogalgaz dagitim sirketleri için öngörülen asgari yükümlülükler ve bu yükümlülüklere uyum için öngörülen süreler Siber Güvelik Yönetmeligi'nin ekinde tablo olarak listelenmistir.

III. Yetkinlik Seviyeleri

Siber Güvelik Yönetmeligi'nin 8 inci maddesinde yükümlü kuruluslarin sektörel kritiklik derecesine göre Kurum tarafindan belirlenen asgari kontrol maddelerine ve parametrelerine uymakla yükümlü olduklari düzenlenmistir. Bu kapsamda elektrik ve dogal gaz dagitim sirketleri için özel olarak belirlenmistir:

Sektör Asgari Seviye Kritiklik Derecesi Elektrik Dagitim Seviye 2 Yükümlü kurulusa özel Dogal Gaz Dagitim Seviye 1 Yükümlü kurulusa özel

Yine ayni maddenin 3 üncü fikrasinda genel olarak kritiklik derecesi ve asgari seviyesi belirlenerek sektörlerin kritiklik derecelendirmesinde kullanilan parametrelerin Kurum tarafindan üç yillik periyotlarda güncellenebilecegi ve bu periyotlarin sonunda yapilan degerlendirmelerde yükümlü kuruluslarin kritiklik derecelerinin degisebilecegi düzenlenmistir:

Kritiklik Derecesi Açiklama Asgari Seviye A Sinifi Ilgili sektörde kritiklik derecesi en yüksek olan yükümlü kuruluslarin sinifini ifade eder. Seviye 3 B Sinifi Ilgili sektörde kritiklik derecesi orta olan yükümlü kuruluslarin sinifini ifade eder. Seviye 2 C Sinifi Ilgili sektörde kritiklik derecesi beklenen seviyede olan yükümlü kuruluslarin sinifini ifade eder. Seviye 1

IV. Uyum Süreleri

Siber Güvelik Yönetmeligi'nin 9 uncu maddesinde yetkinlik modeli uygulama yükümlülügünün Kurum tarafindan kritiklik dereceleri belirlendikten sonra yükümlü kuruluslara tebligden itibaren baslayacagi düzenlenmistir. Ayni maddenin dördüncü fikrasinda ise yükümlü kuruluslarin hedeflenen tamamlama süresi sonunda etkinlik modeli kapsaminda yer alan ana kontrol basliklarinda bulunan her bir kontrol maddesine iliskin gereksinimin modelde yazildigi sekilde karsilanmasi gerekmektedir.

Bu kapsamda Siber Güvenlik Yönetmeligi'nin Elektrik Dagitim Sektörü Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Teknik Kontrol Maddeleri baslikli 1 numarali ekinde elektrik dagitim sirketlerinin "Seviye 1" kontrol maddelerinin 12 ay, "Seviye 2" kontrol maddelerinin 18 ay ve "Seviye 3" kontrol maddelerinin 24 ay içinde tamamlanmasi öngörülmüstür. Dogal daz dagitim sirketleri için ise "Seviye 1" kontrol maddelerinin 18 ay, "Seviye 2" kontrol maddelerinin 24 ay ve "Seviye 3" kontrol maddelerinin 30 ay içinde tamamlanmasi öngörülmüstür.

V. Uyumluluk ve Denetim

Siber Güvenlik Yönetmeligi'nin 10 uncu maddesinin birinci fikrasinda Yükümlü kuruluslarinin yetkinlik modeline uyumlulugunun üç asamada gerçeklestirilecegi düzenlenmistir:

a) Öz denetim/fark analizi: Öz denetimler, yükümlü kuruluslarin ilgili kontrol maddelerini kendi iç kaynaklari ile denetlemesi sürecidir. Bu asama, bir fark analizi olarak degerlendirilir. Bu sürecin, yükümlülüklerin baslamasindan itibaren üç ay içerisinde tamamlanmasi gerekir.

b) Sektörel denetim: Sektörel denetimler, Kurumun bu Siber Güvenlik Yönetmeligi kapsaminda belirledigi sartlara uyan firma ve personeli tarafindan gerçeklestirilen çalismalardir. Bu çalismalar, bagimsiz denetim olarak degerlendirilir.

c) Kurum denetimleri: Kurumun; öz kaynaklari ile denetçi firmalari ve yükümlü kuruluslari denetledigi çalismalardir. Bu çalismalar çapraz denetim ya da kontrol denetimi olarak degerlendirilir. Kurum, bu denetimleri süreç içerisinde her zaman yapabilir.

Öz denetim/fark analizinin yükümlülügün basladigi tarihten itibaren üç ay içerisinde tamamlandiktan sonra en geç bir ay içerisinde raporlarini Kuruma Enerji Piyasasi Bildirim Sistemi araciligi ile iletmesi gerekmektedir. Buna ek olarak yükümlü kuruluslar, düzenli olarak her bir yetkinlik seviyesinde yer alan kontroller için tanimlanan uygulama süreleri sonunda ilerleme raporlarini Kuruma sunmakla yükümlü tutulmustur.

VI. Denetim Firmalari

Siber Güvenlik Yönetmeligi'nin 11 inci maddesinde denetçi firma ve personelinde aranacak yetkinlikler belirlenmis olup TSE'nin Bilgi ve Iletisim Güvenligi Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Veren Personel ve Firma Belgelendirme Programi kapsaminda yetki belgesi ve Kritik Altyapilar Ulusal Test Yatagi Merkezi tarafindan verilen EKS egitimleri sonrasi basari sertifikasi aranacagi belirtilmistir. Denetçi olmak isteyen firmalarin yukarida yer alan belgelerle birlikte Kuruma basvurmasi üzerine Kurum tarafindan yapilacak degerlendirme sonucunda denetim faaliyetlerini yürütebilecek yeterlilige sahip olduklarinin tespit edilmesi halinde denetim yapma yetki sertifikasi verilecegi ve bu firma yetkinlik modeli denetim kuruluslari listesine eklenecegi düzenlenmistir. Denetçi firmalarin 6 aylik periyodlar halinde bahsi geçen belgeleri düzenli olarak Kurum'a sunmakla yükümlü oldugu belirtilerek aksi halde denetim yetkisinin sona erecegi öngörülmüstür. Kurum tarafindan basvurusu sirasinda ilave belgeler istenebilecek ve denetçi firmalar her zaman kontrol edilebilecektir.

VII. Yaptirimlar

Mülga Yönetmelik'de aykirilik halinde 6446 sayili Elektrik Piyasasi Kanunu'nun 16 nci, 4646 Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasi ve Dogal Gaz Piyasasi Hakkinda Kanun'un 9 uncu ve 5015 sayili Petrol Piyasasi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri hükümleri uyarinca yaptirim uygulanacagi düzenlenmisti. Ancak 06/06/2023 tarih ve 32213 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Siber Güvenlik Yönetmeligi'nde bahsi geçen hükümlere aykirilik halinde yaptirim uygulanacagina dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemistir. 6446 sayili Elektrik Piyasasi Kanunu'nda, 4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanunu'nda ve 5015 sayili Petrol Piyasasi Kanunu'nda ikincil mevzuata aykirilik halinde yaptirim uygulanacagina dair hükümlerin uygulanabilecegi degerlendirilmektedir.

VIII. Yönetmelik'in Yürürlük Tarihi

06 Haziran 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayimlanan yukarida bahsi geçen düzenlemeler, geçis hükümleriyle birlikte ayni gün yürürlüge girmistir.

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