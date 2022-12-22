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KOSGEB genellikle yılda bir ya da iki kez açılan, KOBİGEL Destek Programı'nı resmi web sitesi üzerinden duyurmuş ve 13 Aralık 2022 tarihi itibariyle başvuruların alınacağını ilan etmiştir.

Bahse konu program aşağıda ifade edildiği üzere 3 ana başlıkta çağrıya açılmıştır;

İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ'lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı: Bütçesi 2.000.000 TL İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı: Bütçesi 2.000.000 TL İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Rekabet Güçlerinin ve Verimliliğinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı: Bütçesi 1.500.000 TL

Söz konusu Programın amacı, Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin "erişilebilir" hale getirilmesi stratejik müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün/yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve/veya geliştirmiş oldukları ürün/yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecektir.

Programın bütçesi ve diğer konular aşağıda listelenmiştir;

2022 – 01. ÇAĞRISI BÜTÇESİ Geri ödemesiz 900.000 TL (Sadece personel gideri) %100 hibe Geri ödemeli kredi 1.100.000 TL (Makine-Teçhizat, Yazılım, Hizmet Alım Giderleri) Toplam 2.000.000 TL Destek oranı %85'dir Personel dışındaki giderler için %85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %100'ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.) yerli malı belgesi olması durumunda %100 ödenir. Erken ödeme Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50'sine kadar erken ödeme

2022 – 02. ÇAĞRISI BÜTÇESİ Geri ödemesiz 400.000 TL (Sadece personel gideri) %100 hibe Geri ödemeli kredi 1.600.000 TL (Makine-Teçhizat, Yazılım, Hizmet Alım Giderleri) Toplam 2.000.000 TL Destek oranı %85'dir Personel dışındaki giderler için %85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %100'ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.) yerli malı belgesi olması durumunda %100 ödenir. Erken ödeme Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50'sine kadar erken ödeme 2022 – 03. ÇAĞRISI BÜTÇESİ Geri ödemeli kredi 1.500.000 TL (Makine-Teçhizat, Yazılım, Hizmet Alım Giderleri) Destek oranı %85'dir Personel dışındaki giderler için %85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %100'ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.) yerli malı belgesi olması durumunda %100 ödenir. Erken ödeme Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50'sine kadar erken ödeme

Çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler "rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması" genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir. KOBİ'lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi

2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması

3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması

4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

2022 – 02. çağrının amacı, "İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak"tır. Yani iş süreçlerine uyarlanacak teknolojinin işletmedeki makine – teçhizat – bilişim donanımı ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır.Uygulanacak/uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır.

Çağrı takvimi Proje başvurusu 13 Aralık – 11 Ocak 2023_23:59 Kabul edilen projelerin ilanı 10 Mart 2023 Proje süresi En az 8 ay en fazla 12 ay

Destek talep edilen her bir gider kalemi için 1 adet, KDV hariç tutarı 200.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için ise en az 2 adet piyasa fiyat araştırma bilgisi Proje Başvuru Formuna işlenmeli ve fiyat araştırmasına ilişkin belgeler işletmede muhafaza edilmelidir.

Not: 2022-1 Ana proje konuları aşağıdaki gibidir;

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

KOSGEB KOBİGEL Destek Programı'na 11 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilmekte olup, söz konusu programla ilgili detaylı bilgiye KOSGEB resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Konu ile ilgili her türlü sorularınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

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