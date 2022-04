ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Bir noktada durum öyle kontrolden çıkmıştır ki Tay kapatılmıştır. Çin'de bir mesajlaşma uygulamasında hava durumu, astroloji gibi genel konular üzerine insanlarla konuşması için yaratılmış Chatbotlar Baby Q ve Little Bing zamanla ülkedeki mevcut siyasi rejime karşıt olmuş ve insanlara bu yönde politik cevaplar vermişlerdir. Bunun üzerine Chatbotlar uygulamadan kaldırılmıştır. Yapay zeka, bu boyutuyla gözlemlediği, karşılaştığı her şeyden bir şeyler kapan, çok zeki bir çocuk gibidir ve davranışları yaratıcı tarafından dahi öngörülemezdir. Dolayısıyla sadece eşya boyutuyla kabul etmek her zaman doğru bir hukuki sonuç vermeyecektir.

Şeffaf bir sistem ve algoritma ile önyargılardan uzak bir şekilde yargılamaya yardımcı olacak bir yapay zeka teknolojisine ulaşmak ise mümkün gözükmek. İngiltere'de AİHM davalarını değerlendiren bir yapay zekanın verdiği her beş karardan dördünün mahkemenin kararıyla örtüştüğü görülmüştür. Bunun dışında Çin'de bulunan Yancheng hapishanesinde yapay zekaya dayalı bir izleme ve uyarı sistemi bulunmaktadır. Bu sistemle, mahkumlar 7 gün 24 saat aralıksız takip edilmekte ve kişilerin yürüyüş şekilleri bile ayırt edilebilmektedir. Bu sayede her bir mahkumun her hareketi değerlendirilerek olası sorunlar dahi tespit edilebiliyor.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Technology from Turkey

Ongoing State Support For The FinTech Sector: The Swiss Digital Finance Report Of February 2022 And Its Relevance For Market Participants Niederer Kraft Frey AG The Swiss government issued a report on "Areas of Action 2022+" in the field of digital finance on 2 February 2022.

IFLR EMEA Fintech Special Focus 2019 Switzerland: A Licence For The Future? Baer & Karrer The beginning of 2019 saw the introduction of a new regulatory licence category into Swiss law with the aim of facilitating ...

Blockchain 2021 Baer & Karrer This country-specific Q&A provides an overview of blockchain laws and regulations applicable in Switzerland.

Fintech Laws And Regulations 2019 Baer & Karrer The Swiss fintech landscape has evolved significantly over the past years and Switzerland continues to be an attractive base for innovators in the financial sector.

Fintech 2018 Baer & Karrer The Swiss fintech landscape has evolved significantly over the past few years and Switzerland continues to be an attractive base for innovators in the financial sector.