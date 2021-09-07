Türkiye'de yapay zeka ("YZ") alaninda yürütülen çalismalar bakimindan yol haritasi belirlemek amaciyla Cumhurbaskanligi Dijital Dönüsüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan, diger paydaslarin da görüsleri alinarak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) hazirlanmistir.

Bu kapsamda, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne iliskin 2021/18 sayili Genelge ("Genelge") 20 Agustos 2021 tarih ve 31574 sayili Resmî Gazete'de, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Belgesi ("Strateji") de 24 Agustos 2021 tarihinde Cumhurbaskanligi Dijital Dönüsüm Ofisi'nin internet sitesinde yayimlandi.

Ulusal düzeyde politikalar gelistirilmesi, YZ teknolojilerinin kullaniminin yayginlastirilmasi ve bu kapsamdaki uygulamalarin izlenmesi için Cumhurbaskanligi Dijital Dönüsüm Ofisi Baskani ile Sanayi ve Teknoloji Bakanligi Bakan Yardimcisinin katilimiyla "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu" ("Yönlendirme Kurulu") kurulmasina karar verilmistir. Yönlendirme Kurulu en az üç ayda bir toplanacak ve gerekli gördügü hallerde alt komiteler, danisma ve çalisma gruplari olusturabilecektir.

24 Agustos 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan Strateji'de öne çikan basliklar kisaca asagidaki gibidir:

i. Vizyon

Türkiye için çevik ve sürdürülebilir YZ ekosistemiyle küresel ölçekte deger yaratmak olarak belirlenmistir.

ii. Alti stratejik öncelik belirlenmistir

Vizyonu hayata geçirmek üzere ulusal politika ve ihtiyaçlar dogrultusunda alti öncelik belirlenmistir:

YZ uzmanlari yetistirmek ve bu alanda istihdami artirmak,

YZ alanindaki arastirma faaliyetlerini, girisimciligi ve yenilikçiligi desteklemek,

Kaliteli veriye ve teknik altyapiya erisim imkanlarini gelistirmek,

Sosyoekonomik uyumu hizlandiracak düzenlemeleri yapmak,

Uluslararasi düzeyde is birliklerini güçlendirmek,

Yapisal ve is gücü dönüsümünü hizlandirmak,

iii. Stratejik öncelikler kapsaminda 24 amaç ve 119 tedbir belirlenmistir

Bu amaçlar ve tedbirler, uygulayici kurumlarin detaylarini belirleyecegi eylemlerin çerçevesini çizmektedir.

iv. Yönetisim Mekanizmasi

Strateji'nin etkin biçimde hayata geçirilmesi ve koordinasyonun kurulmasi için olusturulan yönetisim mekanizmasi çerçevesinde Ulusal YZ Stratejisi Yönlendirme Mekanizmasi; özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerinden olusan YZ Ekosistemi Danisma Grubu ve Eylem Plani Koordinasyon Gruplari olusturulacaktir.

v. Hedefler

Strateji'nin uygulama döneminin sonu olan 2025 yili için öngörülen üst seviye hedefler asagidaki gibidir:

YZ alaninin GSYH'ye katkisi %5'e yükseltilecektir.

YZ alaninda istihdam 50.000 kisiye çikarilacaktir.

Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluslarinda YZ alaninda istihdam 1.000 kisiye çikarilacaktir.

YZ alaninda lisansüstü düzeyde mezun sayisi 10.000 kisiye çikarilacaktir.

Yerel ekosistemin gelistirdigi YZ uygulamalarinin kamu alimlarinda önceliklendirilerek ticarilestirilmesi desteklenecektir.

Uluslararasi kuruluslarin güvenilir ve sorumlu YZ ile sinir ötesi veri paylasimi alanindaki düzenleme çalismalarina ve standartlasma süreçlerine aktif olarak katki verilecektir.

Uluslararasi YZ endekslerindeki siralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasinda yer almasi saglanacaktir.

Genelge'nin tam metnine bu baglantidan, Strateji'nin tam metnine ise bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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