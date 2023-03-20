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12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı Kanun'da yer alan sosyal güvenlik hususundaki düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları

MADDE 7: (1) 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

Buna göre, sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

31 Aralık 2022'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödemesi halinde, idari para cezası asıllarının %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve zammı gibi fer'i alacaklarının tamamından vazgeçilir.

MADDE 9: (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme sürelerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

Kabul edilen birinci bölümünde yer alan maddelere göre, yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB'Iara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 eşit taksitte ödemeleri şarttır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve,

Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilir.

Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacaktır.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılır.

İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih etmeleri şarttır.

Diğer Hükümler

(21) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15'inci maddesi kapsamında mücbir sebep ilan edilen yerlerde;

Depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihler arasında (bu tarih dahil) mevcut ücret, prim, ikramiye, gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar 5510 sayılı Kanun uyarıca prime esas kazanca dahil edilmez, gelir vergisi ve damga vergisi alınmaz.

Kanunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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