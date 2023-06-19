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05 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte ("MASAK Yönetmeliği") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") MASAK Yönetmeliği madde 6/A'da değişiklik yapmıştır. İşbu değişiklik ile birlikte tüzel kişilikler için uzaktan kimlik tespitinin önü açılmış oldu.

Getirilen değişiklik ile MASAK Yönetmeliği madde 6/A kapsamında asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına izin verilen hallerde sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla artık gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de kimliğinin doğrulanması bakımından uzaktan kimlik tespiti yönteminin kullanılabileceği düzenlenmiştir. İlgili maddenin başlığı da düzenlemeyle paralel olarak "Gerçek Kişiler ile ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde uzaktan kimlik tespiti" olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile artık gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de kimliğinin doğrulanması bakımından uzaktan kimlik tespiti yöntemi kullanılabilecektir. Değişiklik Yönetmeliği Hükümleri, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ilişkin esaslar, uygulanacak yöntemler ve müşterinin tanınması kapsamındaki tedbirler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek diğer işlem türleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Tüzel kişiler için de kimlik tespitinin tamamen uzaktan yapılabilmesi için, müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıra no:19 Tebliğ'de değişiklik yapılarak; müşteri tanımı kapsamına tüzel kişilerin de eklenmesi gerekmektedir.

05 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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