5549 Sayili Kanun'un "Müsterinin Taninmasi" baslikli 3. maddesinde "kendileri nezdinde yapilan veya aracilik ettikleri islemlerde islem yapilmadan önce, islem yapanlar ile nam veya hesaplarina islem yapilanlarin kimliklerini tespit etmek ve gerekli diger tedbirleri almak zorundadir." denilerek yükümlülerin kimlik tespit etme tedbirini uygulama yükümlü oldugu hüküm altina alinmistir. Buna göre her sene Hazine ve Maliye Bakanliginca (" Bakanlik ") belirlenecek olan parasal sinirin (2022 senesi için 85.000 Türk lirasi olarak belirlenmistir. 19 ) üzerinde olan islemler için kimlik tespiti yapilmasi zorunludur. 5549 Sayili Kanun kapsaminda yayimlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terörün Finansmaninin Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkinda Yönetmelik'in 22. maddesine göre ise yükümlülerin kimlik tespiti yapilamadigi veya is iliskisinin amaci hakkinda yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda; is iliskisi kurulmasinin reddi veya halihazirda ise baslanmis ise is iliskisinin sona erdirilmesi gibi yükümlülükleri bulunmaktadir. 20 Yine 5549 sayili Kanun'un 8. maddesi geregince yükümlülerin kimlik tespitine iliskin belgeleri son islem tarihinden itibaren sekiz yil süreyle muhafaza etmesi ve istenmesi hâlinde yetkililere ibraz etmesi gerekmektedir.

Öte yandan sanat piyasasinin dogasi geregi sanat eserine biçilen mali degerin sübjektiflik göstermesi fiyatlarin kolaylikla manipüle edilebilmesini saglamakta, böylelikle kara para aklamak isteyen kisilerin islerini daha da kolaylastirmaktadir. Örnegin 2005 yilinda New Yorklu bir sanat tüccari olan Alexander Parish'in 10.000 dolara satin aldigi Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi (Saviour of the World) isimli eserinin 2017 yilinin Kasim ayinda bir Christie's müzayedesinde tam 450.3 milyon dolara satilarak o güne dek satisi gerçeklestirilmis en pahali tablo rekorunu kirmasi bu sübjektifligi açikça gözler önüne sermektedir. 3 Chrisite's Müzayede Evi tarafindan basta açiklanmamis olan tablonun alicisinin Aralik 2017'de çikan bir The New York Times haberine göre Suudi Arabistan'in veliaht prensi Muhammed bin Selman oldugu ve tabloyu kuzeni prens Badr bin Abdullah vasitasiyla satin aldigi iddia edilmistir. Prens Badr yaptigi açiklamada bu haberi yalanlamistir. 4

