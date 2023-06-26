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Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin ("EUIPO") internet sitesinde yayımlanan bilgi notu temel olarak üç nokta altında tasarımları ve sınıflandırmalarını belirtmektedir.

İlgili bilgi notunda belirtildiği üzere;

Eğer fiziksel ürüne ilişkin bir tasarım sadece o fiziksel ürünü tanımlıyorsa, tasarımın sınıflandırılması olağan şekilde yapılacaktır.

Eğer bir tasarım Metaverse gibi sanal ortama yönelik bir ürün içinse ve bu başvuru sahibi tarafından belirtiliyorsa, tasarım Locarno Sınıflandırması'nın 14-04. sınıfına göre -gösterge ekranı görüntüleriyle- sınıflandırılacaktır.

Eğer tasarım hem gerçek hem de sanal ortama yönelik bir ürün içinse ve başvuru sahibi hem fiziksel hem de sanal ürünü belirtiyorsa, tasarım her iki sınıfta da sınıflandırılacaktır. Bu da hem fiziksel ürüne karşılık gelen olağan sınıflandırmaya hem de gösterge ekranı görüntüleriyle Locarno Sınıflandırmasının 14-04. sınıfına göre gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, birden fazla sınıflı çoklu tasarım başvurusu, sınıf eksikliğine yol açabilecektir. Bu durum çoklu tasarım başvurusunun, ek ücret ödenmesini gerektirecek şekilde tekli tasarım başvurulara bölüneceği anlamına gelmektedir. Bu noktada, başvuru sahibine -yukarıda anıldığı üzere- tek sınıfta sınıflandırma yapma veya ikili sınıflandırma yapma arasında seçim hakkı verilecektir.

2 Mart 2023 tarihinde EUIPO'nun internet sitesinde yayımlanan "Sanal Ortamlar için Tasarımlar" başlıklı haber metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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