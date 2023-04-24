6563 sayili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunun ("Kanun") Geçici 2'nci maddesinin dördüncü fikrasinda yer alan yetkiye dayanilarak, Ek Madde 2, 3 ve 4'te belirtilen Elektronik Ticaret Araci Hizmet Saglayici("ETAHS") ve Elektronik Ticaret Hizmet Saglayicilar'in ("ETHS") net islem hacimlerine bagli olarak tabi olacagi ek yükümlülükleri belirleyen parasal esiklerin yarisi oraninda artirilmasina iliskin 6829 sayili Cumhurbaskani Karari("Karar") 23 Subat 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayimlandi.

Bu kapsamda ETAHS ve ETHS'lerin net islem hacimlerine bagli olarak tabi olacagi ek yükümlülükleri belirleyen parasal esikler asagidaki sekilde degistirilmistir.

10.000.000.000 TL olarak belirlenen esik 15.000.000.000 TL'ye,

30.000.000.000 TL olarak belirlenen esik 45.000.000.000 TL'ye,

60.000.000.000 TL olarak belirlenen esik 90.000.000.000 TL'ye çikarilmistir.

Ayrica Kanun'da Ek Madde 4'te düzenlenen elektronik ticaret lisans ücretinin hesaplanmasina iliskin kademeler de ayni sekilde yarisi oraninda artirilmistir.

Karar'a bu linkten ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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