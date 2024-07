ARTICLE Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi Uygulaması (EU-ETS) EP Esenyel Partners More Contributor Deniz taşımacılığına yönelik yeni düzenlemeler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2003/87/EC sayılı Direktifini değiştiren 2023/959/EU sayılı Direktif ile getirilmiştir.

