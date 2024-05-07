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ILSA İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Deniz ve Havacılık Hukuku Komisyonu ofisimizi ziyaret etti.

Tamamı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan komisyona büromuz kıdemli avukatlarından Burak Kurtçepe eşlik etti.

Deniz Kamu Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku konularındaki soruları yanıtlayan Av. Burak Kurtçepe öğrencilere kapsamlı bilgiler verdi.

ILSA İSTANBUL HAKKINDA:

ILSA İstanbul 1962 yılında Washington DC'de kurulmuş olan ve uluslararası hukuk alanında faaliyet gösteren Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği – ILSA)'nin Türkiye temsilcisidir.

1993 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan kulübümüzün amacı, genç hukukçuların başta Türk Hukuk Sistemi olmak üzere uluslararası alanda farklı hukuk sistemleri hakkında bilgilerini birleştirmelerine ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, hukuk bilimi ve ticari çalışma alanlarında işbirliği yoluyla genç hukukçular arasında anlayışlar, bilgi Alışverişi ve kişisel iletişimlerdeki gelişmeleri sağlamak ve desteklemektir.

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