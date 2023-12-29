16 Kasım 2022 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu yazıya istinaden, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesinin 13'üncü maddesi, Boğazlardan geçecek tehlikeli yük taşıyan tüm gemilerin, 300 GT ve üzeri gemilerin ve yedek çeken gemilerin geçerli bir P&I poliçesine sahip olacakları belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Türk Boğazları'ndan yüklü olarak geçecek ham petrol taşıyan gemilerin, yine Türk Boğazları'ndan yüklü olarak geçecek, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin (MARPOL) Ek-1, Lahika 1'inde yer alan petrol ürünlerini taşıyan gemilerin P&I sigorta kuruluşlarından P&I sigortasının söz konusu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirtir bir mektubun alınması uygulaması başlatılmıştı.

Uygulamanın başlamasından bu yana ülkemiz limanlarından yüklenerek yine ülkemiz limanlarına boşaltılan söz konusu yüklerle ilgili yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; boğaz geçişi esnasında gemide bulunan söz konusu sınıftaki yüklerin muhakkak ülkemiz liman tesislerinden yüklenmiş ve yine ülkemiz limanlarına boşaltılacak olmasına ilişkin kanıtlayıcı dokümanın SP-1 raporuna eklenmesi kaydıyla, bu şartları taşıyan gemilerin söz konusu uygulamalardan muaf tutulmasının uygun olarak değerlendirildiği belirtilmektedir.

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