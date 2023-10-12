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Turkey: İsrail ve Hamas Arasındaki Savaş ile İlgili Güncel Durum!

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Israil P&I yerel muhabiri Harpaz P&I'dan alınan bilgiye göre;

İsrail hükümeti Filistinli Grup Hamas'a karşı savaş durumu ilan etti. Çatışmaların çoğu şu anda İsrail'in güney kesiminde gerçekleşiyor ve bölgeye yakın olan Aşdod ve Aşkelon limanları ile ilgili son durum aşağıda bilgilerinize sunulur.

Liman Bilgileri:

Aşdod limanı şu anda " Acil Durum Modu " statüsünde çalışmaktadır.

" statüsünde çalışmaktadır. Hayfa Körfezi limanı ve İsrail tersane limanını da içeren Hayfa limanı her zamanki gibi çalışmaktadır.

Aşkelon limanı (çoğunlukla tankerler tarafından kullanılır) faaliyet göstermemektedir.

Hadera limanı (çoğunlukla dökme yük gemileri tarafından kullanılıyor) her zamanki gibi çalışıyor.

İsrail Donanması Aşdod ve Aşkelon limanlarının etrafındaki ve yakınındaki tüm bölgelerde deniz trafiğini kontrol etmektedir.

Aşdod liman yetkilileri tarafından 7 Ekim 2023 tarihinde gemilerin tehlikeli madde (HAZMAT) taşımasıyla ilgili olarak yayınlanan mesajı aşağıda bilgilerinize sunulur.

Kime: Gemi Acenteleri

Konu: Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerin Aşdod Limanına Girişi - Geçici Prosedür

1. Aşdod Limanı'nın da içinde bulunduğu coğrafi bölgede limana gemilerin girişini aşağıdaki prosedüre göre düzenleme talimatı vermiştir

2. Her türlü Tehlikeli Madde ("HAZMAT") taşıyan gemilerin Ashdod Limanı'na girişi İsrail Denizcilik ve Limanlar İdaresi'nin ön onayına tabidir.

3. Sivil Cephe Komutanlığı'nın direktifleri uyarınca, 1, 2.1, 2.3 sınıflandırma gruplarına ait HAZMAT ve aşağıdaki linkte yer alan tabloda belirtilen maddeleri taşıyan gemilerin girişine izin verilmeyeceğini bildirilmiştir.

https://tinyurl.com/UNgroup0523

4. Gemi acentelerinin Aşdod limanına varması planlanan gemilerdeki her türlü HAZMAT'ın ayrıntılı listesini limana varıştan 48 saat önce göndermeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler hem konteyner gemileri hem de genel ve dökme yük gemileri için geçerlidir.

5. Liste 3 raporu içermelidir: HAZMAT'ın ithalatı, ihracatı ve transiti.

6. Liste ilgili biriminin kontrol merkezine e-posta ile gönderilmelidir. (ilgili e-posta adresi aşağıdadır)

bakara-room@ashdodport.co.il

Listenin ilgili birimine ulaştığını +972-8-8517103/247 numaralı telefondan teyit etmelisiniz.

7. Listenin zamanında gönderilmemesi geminin limana girişinde gecikmeye neden

olabilir.

8. Gemi Acentelerinin limana uğrayacak gemilerin onayı hakkında bilgi almak için liman

planlama birimi ile irtibat halinde olmaları gerekmektedir.

9. Bu talimat bir sonraki duyuruya kadar derhal uygulanacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.