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Ulaştırma Bakanlığı yayınladığı dağıtım yerlerine gönderdiği üst yazıda; İsrail ve Filistin limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 09 Ekim 2023 tarihi itibariyle 3 (Üç)'e çıkartıldığını duyurdu.

ISPS Kod Uygulamaları Kapsamında Gemiler İçin Güvenlik Seviyesinin 3'e Yükseltilmesi konulu yazı şöyle:

“Denizyoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerine yönelik oluşturulan, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodunun Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde yer alan liman tesislerinde etkin olarak uygulanmasına yönelik Bakanlığımızca ilgi Yönetmelik doğrultusundaki yükümlülükler yerine getirilmektedir. Bahse konu Yönetmelik kapsamında ISPS Kod'a tabi limanlarımızın ve Türk bayraklı gemilerimizin uygulamakta olduğu Güvenlik Seviyeleri'ne ilişkin bilgiler Bakanlığımız web sayfasında (https://denizcilik.uab.gov.tr/ISPS_ana_sayfa) güncel olarak yayımlanmaktadır. İsrail ve Filistin'de son zamanlarda yaşanan iç karışıklıklar ve güncel gelişmeler dikkate alınarak, ilgi Yönetmelik gereği; Türk bayraklı gemilerimizin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla İsrail ve Filistin limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 09 Ekim 2023 tarihi itibariyle 3 (Üç)'e çıkartılmıştır.”

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