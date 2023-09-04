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İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 98 liradan 170 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2023 tarihli 32296 sayısında yayımlandı.

16 Ağustos'ta toplanan kurul, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 170 TL olmasını kararlaştırdı.

Kararda ayrıca, halen uygulanmakta olan 98,00 TL iaşe bedelinin, 08/03/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda fiyatlarındaki yükselmeler karşısında yetersiz kaldığı vurgusu yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararının detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

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