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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların da AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edildiği bildirildi. Bu kapsamda ticari amaçlarla kargo veya yolcu taşımacılığı yapan, 5.000 GRT ve üzeri gemilerin;

Son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana olan seferlerinde,

Bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerinde,

Bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferlerinde salınan sera gazı emisyonları AB ETS kapsamına alındı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu düzenleme;

5000 GRT ve üzeri offshore gemileri,

5000 GRT'ın altındaki ancak 400 GRT'ın altında olmayan offshore gemileri,

5000 GRT'ın altındaki ancak 400 GRT'ın altında olmayan genel kargo gemileri için de geçerli olacak.

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