Turkey:
Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinden Kaynaklanan Emisyonlar AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) Dahil Edildi
11 July 2023
Esenyel Partners
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada; deniz
taşımacılığı faaliyetlerinden
kaynaklanan emisyonların da AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS)
dahil edildiği bildirildi. Bu kapsamda ticari amaçlarla
kargo veya yolcu taşımacılığı yapan,
5.000 GRT ve üzeri gemilerin;
- Son uğradıkları limandan üye devletlerin
yetki alanında bulunan bir limana olan seferlerinde,
- Bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan
bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerinde,
- Bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar
arasında gerçekleştirdikleri seferlerinde
salınan sera gazı emisyonları AB ETS kapsamına
alındı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu
düzenleme;
- 5000 GRT ve üzeri offshore gemileri,
- 5000 GRT'ın altındaki ancak 400 GRT'ın
altında olmayan offshore gemileri,
- 5000 GRT'ın altındaki ancak 400 GRT'ın
altında olmayan genel kargo gemileri için de
geçerli olacak.
Gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşmaktan mutluluk
duyacağız. Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz
olması halinde 7/24 bizlerle iletişime
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