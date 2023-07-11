Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların da AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edildiği bildirildi. Bu kapsamda ticari amaçlarla kargo veya yolcu taşımacılığı yapan, 5.000 GRT ve üzeri gemilerin;

  • Son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana olan seferlerinde,
  • Bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerinde,
  • Bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferlerinde salınan sera gazı emisyonları AB ETS kapsamına alındı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu düzenleme;
  • 5000 GRT ve üzeri offshore gemileri,
  • 5000 GRT'ın altındaki ancak 400 GRT'ın altında olmayan offshore gemileri,
  • 5000 GRT'ın altındaki ancak 400 GRT'ın altında olmayan genel kargo gemileri için de geçerli olacak.

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