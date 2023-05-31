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Dünyanın önde gelen liman devleti kontrolü memorandumlarından olan Tokyo MoU'da Türk bayrağımız ilk kez Beyaz Liste'de yer aldı.

Bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan şu açıklamayı yaptı;

''Türk Bayrağımız, 21 tam üye ülkeden oluşan ve dünyanın ikinci prestijli liman devleti kontrolü memorandumu olan Tokyo MoU'da Beyaz Liste'de! Ülkemiz, yayınlanan yıllık raporlara göre; 2010 yılında Kara Liste'de, 2011 yılında ise Gri Liste'de yer alıyordu. Bu süreçte gemilerimizde tespit edilen eksiklikler giderilerek gemilerimizin tutulma oranları düştü. 2020-2022 yılları arasında Tokyo MoU kapsamında 71 gemimiz denetlenmiş ve hiçbir gemimiz tutulmamıştır. Gemilerimizin bu başarılı performansı sayesinde, ülkemiz yıllardır dünyanın en prestijli liman devleti kontrolü memorandumu Paris MoU'da olduğu gibi, Tokyo MoU'da da ilk kez Beyaz Liste'de yer aldı. Denizcilikte önemli konulardan biri olan bayrak performansımızın artması ile gemi işletmecilerimizin zaman ve para kaybetmesi önlenecek, gemilerimizin bu bölgedeki tercih edilirliği ile navlun gelirleri daha yüksek olacaktır. Türk Bayrağımızın performansını artırarak Tokyo MoU'da Beyaz Liste'ye yerleşmemize katkı sunan tüm gemi işletmecilerimize ve denizcilerimize teşekkürler...''

Tokyo Mou'da Türk Bayrağı İlk Kez Beyaz Liste'de!

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