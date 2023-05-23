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Geçtiğimiz günlerde, dünya genelinde yaşanan gıda arzı açısından hayati önem taşıyan 'Tahıl Koridoru'nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi için İstanbul Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin demirleme sahalarında yarattığı yoğunluk sebebiyle bir dizi önlem alınmıştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü 9 Mayıs 2023 tarihli dağıtım yerlerine gönderdiği “İstanbul Boğazı Demirleme Yerleri” konulu yeni yazıda ise demirleme yerlerinde kalacak gemilerle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre, Kartal demirleme sahası ile İstanbul Boğazı Güney Girişi demirleme yerlerinden "B° ve "C° demir sahalarında azami 72 saat olarak belirlenen demirleme süresinin azami 120 saat olarak uygulanması, İstanbul Boğazı Güney Girişi demirleme yerlerinden "A" demir sahasında azami 72 saat olarak belirlenen demirleme süresi uygulamasına devam edilmesi, Kartal demirleme sahasına sadece 5.000 groston altı gemilerin demirlemelerine izin verilmesi uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

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