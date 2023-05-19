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Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping–ICS) 26.04.2023 tarihinde Deniz Ticaret Odası'na gönderdiği yazısında Müşterek Harp Komitesi Tekne Harp, Deniz Haydutluğu, Terörizm ve İlgili Tehlikeler Listesi'nde (Tehlikeli Bölgeler) bulunan alanlarda değişiklik yaptığını bildirmiştir. Bu değişiklikler Rusya ve Ukrayna'nın mevcut alanlarıyla ilgili olup ayrıca Sudan için de yeni bir alan oluşturulmuştur.

Müşterek Harp Komitesi'nin 25.04.2023 tarihinde değişiklik yaptığı ve eklediği alanlar aşağıdaki gibidir;

Sudan (Eklenen)

Avrupa (Değişiklik Yapılan)

Azak Denizi, Karadeniz Suları ve aşağıda tanımlanan iç sular:

1) Kırım'daki iç sular ve Rusya'nın kontrolü altındaki diğer Ukrayna toprakları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın tüm iç suları.

2) Aşağıdaki alanlar dahilinde Rusya'nın iç suları:

Don Nehri, Azak Denizi'nden 41 derece doğu boylamına kadar.

Donets Nehri, Don Nehri'nden Ukrayna sınırına kadar.

Sigorta Brokeriniz, Harp/Grev poliçenizde hangi tarihten itibaren yeni listenin geçerli olacağını bildirecektir.

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