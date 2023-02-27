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Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemizde son yıllarda çokça dikkat çekmeye başlayan yat turizmi için Türk kara sularında faaliyet gösterecek yabancı bayraklı ticari yatların 2023 yılı için geçerli olacak tarifelerini belirledi.

Bakanlığın kararına göre, turizm faaliyeti göstermek için izin talep edecek 39 metre üstü yabancı bayraklı ticari yat işletmeleri; izin belgesi talebinde bulunulan yatın Türkiye'de faaliyette bulunacağı sürenin belirtildiği dilekçe, yata ait sigorta poliçesi, sertifika, yatın ait olduğu şirketin yetkilisine ilişkin belge, Türkiye'de temsilci tayin edilmesi durumunda yetki verilen kişiye ait yetki ve kimlik belgesi örnekleriyle tur tarihinden en az 15 gün öncesinde müracaat edecek.

İbraz edilen belgelerin uygun görülmesi durumunda "Bakanlık makamı oluru" ile aynı takvim yılı ile sınırlı olmak üzere izin verilecek. Ülkeye giriş harcı ile sosyal ve teknik altyapıya katkı payının ödenmesi kaydıyla Bakanlıkça izin belgesi düzenlenecek. Bu çerçevede, 2023 yılı için izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmecilerinden her 30 gün için; boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 525 bin TL, boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 750 bin TL, boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 1 milyon 500 bin TL sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı tahsil edilecek.

Bu yatlardan ayrıca Harçlar Kanunu kapsamında harç da alınacak. Ödeyecekleri harç tutarı boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlar için 607 bin 261 TL, boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlar için 910 bin 891 TL, boyları 80 metrenin üstünde olan yatlar için ise 1 milyon 214 bin 522 TL olacak.

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