ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

05-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Özel Üçlü Komite (Special Tripartite Commitee-STC) 4'üncü toplantısında gemiinsanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) ile ilgili toplam 12 değişiklik önerisinden 8'i üzerinde mutabakat sağlandığı ve anılan Sözleşmeye ilişkin:

Sayıları her geçen gün artan kadın gemi çalışanlarına da uygun nitelikte ve boyutlarda kişisel koruyucu ekipman sağlanması, Gemiinsanlarına ücretsiz kaliteli içme suyunun sağlanması, Terkedilen gemilerde bulıunan gemiinsanlarının ivedilikle ülkelerine dönüşlerinin devletlerce kolaylaştırılması Devletlerce acilen tıbbi yardıma ihtiyacı olan gemiadamlarına kıyıda tıbbi bakım sağlanması, Gemide ölen gemiinsanlarının naaşlarının gönderilmesinde kolaylık sağlanması, Armatörler tarafından gemiinsanlarına uygun sosyal iletişim imkânı ile devletlerce limanlarda internet erişiminin sağlanması, Gemiinsanlarının maddi kayıplarını tazmin etmek üzere işe alım ve işe yerleştirme ile ilgili hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi, Gemiinsanlarının ölümlerinin kayıt edilerek yıllık olarak ILO'ya bildirilmesi ve bu verilerin yayımlanması,

değişikliklerin kabul edildiği bildirilmektedir.

Değişiklik önerilerinin 110'uncu ILO Genel Konferansı kapsamında 6 Haziran 2022 tarihinde onaylandığı ve bu değişikliklerin Aralık 2024'te yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim detaylarından bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.