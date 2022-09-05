05-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Özel Üçlü Komite (Special Tripartite Commitee-STC) 4'üncü toplantısında gemiinsanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) ile ilgili toplam 12 değişiklik önerisinden 8'i üzerinde mutabakat sağlandığı ve anılan Sözleşmeye ilişkin:
- Sayıları her geçen gün artan kadın gemi çalışanlarına da uygun nitelikte ve boyutlarda kişisel koruyucu ekipman sağlanması,
- Gemiinsanlarına ücretsiz kaliteli içme suyunun sağlanması,
- Terkedilen gemilerde bulıunan gemiinsanlarının ivedilikle ülkelerine dönüşlerinin devletlerce kolaylaştırılması
- Devletlerce acilen tıbbi yardıma ihtiyacı olan gemiadamlarına kıyıda tıbbi bakım sağlanması,
- Gemide ölen gemiinsanlarının naaşlarının gönderilmesinde kolaylık sağlanması,
- Armatörler tarafından gemiinsanlarına uygun sosyal iletişim imkânı ile devletlerce limanlarda internet erişiminin sağlanması,
- Gemiinsanlarının maddi kayıplarını tazmin etmek üzere işe alım ve işe yerleştirme ile ilgili hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi,
- Gemiinsanlarının ölümlerinin kayıt edilerek yıllık olarak ILO'ya bildirilmesi ve bu verilerin yayımlanması,
değişikliklerin kabul edildiği bildirilmektedir.
Değişiklik önerilerinin 110'uncu ILO Genel Konferansı kapsamında 6 Haziran 2022 tarihinde onaylandığı ve bu değişikliklerin Aralık 2024'te yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.