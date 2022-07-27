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Londra'daki sigortacılar ve brokerler, sigortacıların yalnızca uluslararası donanma gemilerinin eşliğinde, bölgedeki mayınlardan temizlenmiş olan koridorda ve Ukrayna limanlarından tahıl ticareti yapacak olan gemileri kapsayan düzenlemeler yapılabileceği sinyallerini verdi.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler Karadeniz'den geçecek olan Ukrayna'dan yapılan tahıl ticareti için açılacak bir koridor için yapılan ''Tahıl Sevkiyatı Antlaşması'' İstanbul'da 23 Temmuz 2022 tarihinde imza altına alındı.

Bu anlaşmaya göre öncelikle 3 Ukrayna Limanı üzerinden tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin tahliyesi sağlanacak. Planın icra ve denetimi ise İstanbul'da kurulacak bir merkezden gerçekleşecek.

Lloyd's of London ve diğer sigortacılar Şubat ayında başlayan savaşla beraber Ukrayna Limanlarının halen kapalı olduğu ve sigorta pazarının, bölgede çalışan ve çalışacak halen potansiyel risk taşıyan gemiler için daha fazla güvence arandığı konusunda hemfikirler. Sigorta brokerleri 'uygun şartlar sağlanabilirse' sigorta firmaları da bölgedeki gemilerin sigortalanması konusunda görüş birliğine varabileceklerini belirtiyorlar.

Sigorta kaynaklarına göre, kabul edilebilir bir askeri gemi eşliğinde Rus ve Ukrayna'nın ortaklaşa yada Birleşmiş Milletler veya Türkiye tarafından sağlanabileceği konusunda görüş birliğine varmış durumdalar.

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermeyi reddeden bir sigorta brokeri, mayınların yerlerini belirlemek için uydu teknolojisinin kullanılmasının mayın temizlemeye yardımcı olabileceğini söyledi. Ayrıca ABD, İngiltere veya Fransa gibi ülkelerin bu teknolojiye sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynaklar, ilk sorunun Ukrayna'da sıkışmış 80'den fazla geminin, birçoğu tahıl da dahil olmak üzere gemide kargoları olan, yeni gemiler girmeden önce dışarı çıkması gerektiğini söyledi.

İsmini vermeyi reddeden Londra merkezli başka bir broker, firmasının bir koridor kurulduktan sonra tahıl çıkarmak için Ukrayna'ya gitmek isteyen gemiler için 'uygun bir poliçe' oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Sektör kaynakları, Karadeniz bölgesine gitmek için alınan ek primlerin düştüğünü ve bunun da şubat ayından bu yana sigorta sağlama konusunda daha fazla güveni yansıttığı konusunda hemfikirler.

Genel olarak konuyu değerlendirdiğimizde Londra'daki Sigortacılar ve Brokerler bölgedeki tahılın güvenli bir koridor oluşturularak Ukrayna Limanlarından tahliyesini gerçekleştirecek gemiler için daha uygun poliçeler sunabileceklerinin sinyallerini veriyorlar ve poliçeler üzerinde çalışmaları devam ediyor.

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