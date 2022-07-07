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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün ekte sunulan 04.07.2022 tarih ve 37959 sayılı yazısında, Liman veya Kabotaj Seferi için Denize Elverişlilik Belgesi talep edilen Can Filikası, Kurtarma Botu veya Hizmet Botu ile donatılması boyutu/dizaynı nedeniyle mümkün olamayan ve/veya söz konusu teçhizatın donatılması emniyetli hizmet verilmesine engel teşkil eden römorkörler konusunda, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.'nin talebine istinaden bir değerlendirme yapıldığı ve özellikle Yükleme Sınırı Boyu 30 metrenin altında olan römorkörlerin Can Filikası, Kurtarma Botu veya Hizmet Botu ile donatımlarına muafiyet getirilebildiğinin tespit edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili uluslararası kural hükümleri ve bazı teknik ayrıntılar da açıklandıktan sonra, söz konusu römorkörlerden

Yükleme Sınırı Boyunun 30 metre ve altında olması Liman yanaşma/ayrılma manevrası ve benzeri hizmetlerde kullanılmak üzere tahsis edilmiş olmaları, (b) bendinde belirtilen operasyonlar dışında yedekleme, çeki gibi işlemlerde hizmet vermek üzere Liman Seferi bölgesi dışına çıkmaları halinde Can Filikası, Kurtarma Botu veya Hizmet Botu gereklerinin donatanca sağlanacağının taahhüt edilmesi,

kaydı ile Can Filikası, Kurtarma Botu veya Hizmet Botu gereklerinin aranmamasının uygun olacağının mütalaa edildiği bildirilmektedir.

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