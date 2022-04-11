07 Nisan 2022 tarihli 98 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MADDE 13-1 gereğince aşağıdaki liste eklenmiş olup, Liman Başlanlıkları Listesi yürürlülükten kaldırılmıştır.
|
BÖLGE LİMAN BAŞKANLIKLARI
|
SIRA NO
|
ADI
|
MERKEZİ
|
BAĞLI LİMAN BAŞKANLIKLARI
|
1
2
3
4
|
Aliağa Bölge Liman Başkanlığı
Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı
Antalya Bölge Liman Başkanlığı
Bandırma Bölge Liman Başkanlığı
|
Aliağa
Ambarlı
Antalya
Bandırma
|
Ayvalık, Dikili
Silivri
Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Manavgat
Erdek, Marmara Adası
|
5
|
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı
|
Bodrum
|
Güllük
|
6
|
Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı
|
Ceyhan
|
Karataş
|7
|
Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı
|
Çanakkale
|
Bozcaada, Edremit, Gökçeada, Karabiga
|8
|
Gemlik Bölge Liman Başkanlığı
|
Gemlik
|
Mudanya
|
9
10
11
12
|
İskenderun Bölge Liman Başkanlığı
İstanbul Bölge Liman Başkanlığı
İzmir Bölge Liman Başkanlığı
Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığı
|
İskenderun
İstanbul
İzmir
Karadeniz Ereğli
|
Fırat, İğneada, Şile, Tatvan
Çeşme, Foça, Kuşadası
Karasu
|
13
|
Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı
|
Kocaeli
|
Kefken
|
14
|
Marmaris Bölge Liman Başkanlığı
|
Marmaris
|
Datça, Fethiye, Göcek
|
15
16
|
Mersin Bölge Liman Başkanlığı
Samsun Bölge Liman Başkanlığı
|
Mersin
Samsun
|
Anamur, Taşucu
Ayancık, Fatsa, Gerze, İnebolu, Ordu, Sinop, Ünye
|
17
|
Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı
|
Tekirdağ
|
Enez
|
18
|
Trabzon Bölge Liman Başkanlığı
|
Trabzon
|
Giresun, Görele, Hopa, Pazar, Rize, Sürmene, Tirebolu, Vakfıkebir
|
19
|
Tuzla Bölge Liman Başkanlığı
|
Tuzla
|
20
21
|
Yalova Bölge Liman Başkanlığı
Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı
|
Yalova
Zonguldak
|
Amasra, Bartın, Cide
|
ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANLIĞI
|
SIRA NO
|
ADI
|
MERKEZİ
|
1
|
Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı
|
Tekirdağ
İlave olarak MADDE 14- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvele "BÖLGE LİMAN BAŞKANLARI" ve "ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANI" satırları eklenmiştir.
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