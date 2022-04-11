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07 Nisan 2022 tarihli 98 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MADDE 13-1 gereğince aşağıdaki liste eklenmiş olup, Liman Başlanlıkları Listesi yürürlülükten kaldırılmıştır.

BÖLGE LİMAN BAŞKANLIKLARI SIRA NO ADI MERKEZİ BAĞLI LİMAN BAŞKANLIKLARI 1 2 3 4 Aliağa Bölge Liman Başkanlığı Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı Antalya Bölge Liman Başkanlığı Bandırma Bölge Liman Başkanlığı Aliağa Ambarlı Antalya Bandırma Ayvalık, Dikili Silivri Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Manavgat Erdek, Marmara Adası 5 Bodrum Bölge Liman Başkanlığı Bodrum Güllük 6 Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı Ceyhan Karataş 7 Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı Çanakkale Bozcaada, Edremit, Gökçeada, Karabiga 8 Gemlik Bölge Liman Başkanlığı Gemlik Mudanya 9 10 11 12 İskenderun Bölge Liman Başkanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı İzmir Bölge Liman Başkanlığı Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığı İskenderun İstanbul İzmir Karadeniz Ereğli Fırat, İğneada, Şile, Tatvan Çeşme, Foça, Kuşadası Karasu 13 Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı Kocaeli Kefken 14 Marmaris Bölge Liman Başkanlığı Marmaris Datça, Fethiye, Göcek 15 16 Mersin Bölge Liman Başkanlığı Samsun Bölge Liman Başkanlığı Mersin Samsun Anamur, Taşucu Ayancık, Fatsa, Gerze, İnebolu, Ordu, Sinop, Ünye 17 Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı Tekirdağ Enez 18 Trabzon Bölge Liman Başkanlığı Trabzon Giresun, Görele, Hopa, Pazar, Rize, Sürmene, Tirebolu, Vakfıkebir 19 Tuzla Bölge Liman Başkanlığı Tuzla 20 21 Yalova Bölge Liman Başkanlığı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı Yalova Zonguldak Amasra, Bartın, Cide

ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANLIĞI SIRA NO ADI MERKEZİ 1 Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı Tekirdağ

İlave olarak MADDE 14- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvele "BÖLGE LİMAN BAŞKANLARI" ve "ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANI" satırları eklenmiştir.

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