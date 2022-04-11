07 Nisan 2022 tarihli 98 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MADDE 13-1 gereğince aşağıdaki liste eklenmiş olup, Liman Başlanlıkları Listesi yürürlülükten kaldırılmıştır.

BÖLGE LİMAN BAŞKANLIKLARI

SIRA NO

ADI

MERKEZİ

BAĞLI LİMAN BAŞKANLIKLARI

1

2

3

4

 Aliağa Bölge Liman Başkanlığı

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı

Antalya Bölge Liman Başkanlığı

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı 

 Aliağa

Ambarlı

Antalya

Bandırma

 Ayvalık, Dikili

Silivri

Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Manavgat

Erdek, Marmara Adası

5

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı

Bodrum

Güllük

6

Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı 

Ceyhan

Karataş
7

Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı

Çanakkale

Bozcaada, Edremit, Gökçeada, Karabiga
8

Gemlik Bölge Liman Başkanlığı 

Gemlik

Mudanya

9

10

11

12

İskenderun Bölge Liman Başkanlığı

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı

İzmir Bölge Liman Başkanlığı

Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığı

İskenderun

İstanbul

İzmir

Karadeniz Ereğli

 

Fırat, İğneada, Şile, Tatvan

Çeşme, Foça, Kuşadası

Karasu

13

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı

Kocaeli

Kefken

14

Marmaris Bölge Liman Başkanlığı

Marmaris

Datça, Fethiye, Göcek

15

16

Mersin Bölge Liman Başkanlığı

Samsun Bölge Liman Başkanlığı

Mersin

Samsun

Anamur, Taşucu

Ayancık, Fatsa, Gerze, İnebolu, Ordu, Sinop, Ünye

17

Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı

Tekirdağ

Enez

18

Trabzon Bölge Liman Başkanlığı

Trabzon

Giresun, Görele, Hopa, Pazar, Rize, Sürmene, Tirebolu, Vakfıkebir

19

Tuzla Bölge Liman Başkanlığı

  

Tuzla

20

21

Yalova Bölge Liman Başkanlığı

Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı

Yalova

Zonguldak

 

Amasra, Bartın, Cide

 

ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO

ADI

MERKEZİ

1

Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı

Tekirdağ

 İlave olarak MADDE 14- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvele "BÖLGE LİMAN BAŞKANLARI" ve "ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANI" satırları eklenmiştir.

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