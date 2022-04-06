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MAYINLAR;

Ukrayna'nın Odessa Limanı'nın güneyine bırakıldığı iddia edilen mayınların rüzgar ve deniz akıntıları ile Karadeniz'in Kuzeyinden Güney ve Güneybatı yönünde hareket ettiği tespit edilmiş ve bilindiği üzere Türkiye'nin kuzey batı sahilinde ve boğaz girişine yakın bir noktada da tespit edilmişti.

Türkiye harici, Romanya açıklarında da mayın tespit edilmiş ve yerel yetkililerce müdahale edilmiştir.

Gemilerin özellikle Bulgaristan ve Romanya Limanlarına uğrak yapacak gemilerin bölgede seyir ederken ilave gözcülük yapması, VHF ve NAVTEX yayınlarının dikkatlice takip edilmesi ve herhangi bir mayın tespit edildiğinde de yerel devlet ve askeri birimlere haber verilmesi önemle Armatör, İşletmeci, Kiracı ve Kaptanlarımıza duyrulur.

LİMAN OPERASYONLARI;

Ukrayna;

Ukrayna'nın tüm limanları gemi giriş çıkışına ve kargo operasyonalarına kapalıdır. Tüm Limanların güvenlik seviyesi ''3''tür.

Kerç Kanalı ve Azov Denizi;

Kerç Kanalı ve Azov Denizi Rus Deniz Kuvvetlerinin kontrolünde ve ticari deniz trafiğine kapalıdır. Sadece Rus Deniz Kuvvetlerinin izin verdiği gemiler geçiş yapabilir.

Rusya;

Rusya'nın Karadeniz kıyısı (Azov denizi ukrayna sınır limanları hariç) Limanları rutin gemi giriş – çıkışı yapılmakta ve tahliye/yükleme operasyonları devam etmektedir.

Liman giriş – çıkış ve kargo tahliye ve yükleme operasyonlarının yapılabildiği limanlar;

Novorossiysk

Taman

Tuapse

Kavkaz

Sochi

Anapa

Gekendzhik

Kırım;

Kırım bölgesinde Liman giriş – çıkış ve kargo tahliye ve yükleme operasyonlarının yapılabildiği limanlar;

Kerch

Sevastopol

Yalta

Evpatoriya

Feodosia

Diğer Karadeniz Ülkeleri (Türkiye,Gürcistan,Bulgaristan ve Romanya)

Diğer Karadeniz Ülkeleri, Türkiye, Gürcistan , Romanya ve Bulgaristan Limanları gemi giriş – çıkış ve kargo elleçleme operasyonlarına devam etmektedir.

GEMİ PERSONELİ;

Norveç Deniz Otoritesinin (NMA)'nın 25 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamada özellikle Rus Limanlarını ziyaret eden gemilerdeki Ukrayna vatandaşı gemi personelleri ile ilgili sıkıntılı durumlar yaşandığı, Ukrayna vatandaşı gemi personellerinin tutuklandığı ile ilgili bilgi yayınlamıştır.

Rus Limanlarına uğrak yapacak Armatör, İşletmeci ve Gemi Kaptanlarımıza Limana varıştan önce bağlı olduğu Bayrak devleti , klas kuruluğu, sigortacısı ve local liman acentası ile görüşerek güncel bilgi almalarını öneririz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.