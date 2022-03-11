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Bilindiği üzere Rusya – Ukrayna geriliminden dolayı Kerç Kanalı ve Azov Denizi gemi trafiğine kapatılmış, Bölgedeki bir çok gemi Limanlarda veya demir sahalarında mahsur kalmışlar idi.

Bugün sabah 09.03.2022 09:00 itibarı ile bölgedeki liman acentalarından gelen bilgilere göre Kuzey – Giney ve Güney - Kuzey geçişleri sıralı olarak Kerç Kanalından Azov Denizine ve Karadenize geçişler başladı.

www.marinetraffic.com adresli AIS gemi takip sitesinden de control edildiğinde bölgedeki hareketlilik göze çarpıyor. Resmi bir açıklama henüz yayınlanmamış olmasına ragmen bölgedeki armatörlerimiz, işletmecilerimiz ve kiracılarımız local acentalar vasıtası ile durumu kontrol edebilirler.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

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