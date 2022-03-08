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Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı 28.02.2022 tarihinde yapmış olduğu açıklamada İngiliz limanlarının Rus gemilerine kapatıldığını duyurdu.

İlgili Bakanlığa ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada:

Rusya bayrağı taşıyan gemilerin, Rus siciline kayıtlı gemilerin, Rusya ile bağlantısı bulunan veya ilişkisi halihazırda tespit edilmiş kişilerin sahip olduğu veya idaresinde bulunan veya bu kişilerce kiralanmış veya işletilen gemilerin bu kapsamda kabul edileceği ve limanlara girişine izin verilmeyeceği belirtmiştir.

Söz konusu karar halihazırda İngiltere Limanları ile sınırlı olup Avrupa Birliği'nin benzer bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı yakından takip edilmelidir. Özellikle Rus şirket veya kişilere kiralanmış gemilerin de kapsam dahilinde olması sebebi ile kira sözleşmelerine dikkat edilmeli ve çarter partilere bu hususa dair hükümlerin eklenilmesi düşünülmelidir. Diğer taraftan gemilerine Rus Bayrağı çekmiş armatörlerimizin mümkün olabildiğince Avrupa'ya sefer yapmaması uygun olacaktır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

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