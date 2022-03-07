Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun  Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı  gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'den 3'e çıkarıldığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan son  gelişmeler dikkate alınarak; Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun  Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı  gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Gerek Türk bayraklı gerekse Türk  sahipli gemilerimiz uzaktan izleme sistemlerimiz ile takip edilmekte olup, gemilerdeki  sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile  temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi  önemlidir" denildi.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları  üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.