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24.02.2022 tarihi sabah erken saatlerde herhangi bir açıklama yapılmadan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına istinaden Ukrayna Hükümeti 24 Şubat 2022 tarihinde saat 05:30 itibariyle sıkı yönetim ilan etmiştir. 24 Şubat 2022 saat 12:00'de Ukrayna sınırları yetkililer tarafından kapatılmıştır.

Ülke sınır noktalarında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemektedir. Gemi trafik kontrol istasyonlarındaki personeller tahliye edilmiştir.

Pilotlar mesai yapmadıkları için limanlarda manevra yapılamamaktadır. 24 Şubat 2022 itibariyle aşağıda belirtilen Azov Denizi'ndeki limanlar kapatılmıştır:

Chornomorsk Limanı– kapalı

Odessa Limanı (yük operasyonları yapılıyor / limanda manevra yapılamıyor)

Pivdennyi Limanı yük operasyonları yapılıyor / limanda manevra yapılamıyor)

Dneprobugksy Limanı (yük operasyonları yapılıyor limanda manevra yapılamıyor)

Oliva Limanı - kapalı

Mykolayiv Limanı (yük operasyonları yapılıyor / limanda manevra yapılamıyor)

Nibulon Limanı (yük operasyonları yapılıyor / limanda manevra yapılamıyor)

Ochakov Limanı (şimdilik yük operasyonları gerçekleştiriliyor / pilot ve Gemi Trafik Hizmeti mevcut değil)

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

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