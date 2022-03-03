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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'ye çıkarıldığını bildirdi.

Genel Müdürlük bu hususu Twitter hesabından şu şekilde duyurdu:

"Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkarılmıştır."

Bunun yanı sıra Ukrayna'nın Türkiye Cumhuriyeti'nden Boğazların kapatılmasına dair talepte bulunmasına karşılık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerinin çok açık olduğu ve Boğazların savaş gemilerinin geçişine kapatabileceği; ancak savaşan gemiler üslerine dönmek isterse buna her durumda izin verilmesi gerektiği kaydedilerek; Bakanlık yetkililerinin savaş halinin varolup olmadığına dair değerlendirmeler yapmaya devam ettiği belirtilmiştir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

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