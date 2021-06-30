Несмотря ни на что одно лишь географическое положение Турции обеспечивает сильную морскую промышленность. Верфи, известные своей профессиональной и новаторской работой, обслуживают государственных и частных заказчиков по всему миру. Кроме того, поскольку Турция связывает Европу и Азию, поставщики всех отраслей считают это место отличным вариантом для ведения своей торговли.
Принятые меры, особенно после введения Морского медико-санитарного свидетельства о состоянии здоровья в прошлом году, оказались эффективными в борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и минимизации ее ущерба. В частности, это освобождение водителей грузовиков и моряков от предъявления сертификатов о прохождении ПЦР теста и наложения карантина, применимых к другим лицам, прибывающим в страну; что позволило сделать все транзакции в турецких портах более эффективными, поскольку в этих сферах есть свои медицинские правила свидетельствования здоровья, необходимые к прохождению в рамках работы.
А. Ожидания прибыльности судоходных компаний
Больше интеграции с транспортными услугами
На протяжении всей истории видно, как большие кризисы обычно приводят к значительному прогрессу в ключевых секторах. Одним из возможных последствий этого кризиса для морской отрасли может быть обеспечение большей интеграции транспортных услуг друг с другом. Пандемия еще раз продемонстрировала, насколько жизненно важно сообщение с внутренними регионами для выживания портов. Таким образом, можно прогнозировать, что область в ближайшее время продолжит укреплять эти связи. Например, можно легко ожидать, что в ближайшем будущем значение железных дорог еще больше возрастет.
Увеличение цифровой логистики и умных портов
Большая часть мира, в том числе морская отрасль, уже находилась в процессе разработки и изучения возможностей, предоставляемых искусственным интеллектом, автоматизацией, роботами и многими другими инновациями индустрии 4.0. Пандемия вынудила рынок адаптироваться, чтобы мир продолжал функционировать, поэтому восстанавливающийся после вспышки COVİD-19 мир склоняется к тому, чтобы уделять этому приоритетное внимание, а не пытаться вернуться в 2019.
Если бы не случилась пандемия, рабочий процесс без управления экипажа, например, появился бы намного позднее; происходящий сейчас технический прогресс, а также все идеи, которые были учтены в ситуации, могут быть долговременными, что сделает транспортную отрасль в целом более устойчивой и экономичной. К примеру, в Стамбуле появился первый в истории буксир с полностью электрическим приводом, который относится как к научному достижению, так и к эффективному решению сокращения выбросов CO2 и NOx при более низкой стоимости.
Б. Ожидания отрасли в ближайшем будущем
Годовое снижение объемов мировой торговли, рост неопределенности в цепочке поставок с учетом продолжающегося негативного воздействия отраслевых ограничений на рабочую силу и сокращения производства на экономику, рост напряженности могут отрицательно повлиять на рынок. Хотя эксперты отрасли в этой области высказывают разные мнения, общее мнение таково, что для возврата к объемам на уровне 2019 года потребуется дожить до 2022 года.
Как уже было сказано, у Турции есть географическое преимущество, и это необходимо учитывать при составлении любого макроанализа по этому вопросу. Кроме того, нет ничего плохого в том, чтобы заявлять, что Китай будет продолжать оставаться локомотивом мировой экономики какое-то время, стоит подчеркнуть, что инвестиции, сделанные с января по настоящее время, позволят измирским портам стать частью проекта «Один пояс, один путь», соединяющего Дальний Восток с Европой по морю, и во втором семестре следует ускорить развитие железнодорожного транспорта.
Проект порта Чандарли в Северном Эгейском море должен быть спроектирован с учетом концепции свободной зоны, которая включает в себя базу технического обслуживания и ремонта судов, центр снабжения, станцию топливозаправки для судов и производственные зоны рядом с контейнерным портом Чандарли, проект «Turkey's vision» станет важным транспортным центром в проекте «Один пояс, один путь» с его соединениями с Юго-Восточной Европой и Черным морем. Турция могла бы стать логистическим центром для железных дорог и судоходства. Не только порты Измира, но и другие порты Турции будут сияющей звездой в регионе в области судоходства, железнодорожных путей и другого транспорта в будущем.
C. Некоторые меры безопасности продолжают действовать
Прежде всего, морские агенты должны предоставить все документы, касающиеся организации поездки, билетов и бронирования отелей (при необходимости) для членов экипажа, которые будут садиться / выходить с судна, соответствующему начальнику порта для утверждения смены экипажа не менее чем за 48 часов до прибытия. Суда, работающие в каботажной зоне и внутренних водах, а также их экипаж освобождаются от таких требований об уведомлении и всех ограничений на передвижение. Члены экипажей судов, курсирующих между внутренними портами и портами Турецкой Республики Северного Кипра, считаются внутренним логистическим персоналом и освобождаются от карантинных ограничений.
Моряки также освобождаются от ограничений на поездки внутри страны, чтобы упростить процедуры посадки / высадки. Правила Циркуляра также применимы к судам, проходящим через проливы Босфор и Дарданеллы, и смена экипажа будет происходить в Стамбуле и Канкаки, соответственно.
Смена экипажа не допускается для судов, у которых нет медико-санитарного свидетельства, выданного Генеральным управлением здравоохранения приграничных и прибрежных районов. Все расходы и расходы по смене экипажа покрываются судовладельцем, менеджером или морским агентом. Смена экипажа иностранных моряков, которые будут садиться / высаживаться с судна, будет производиться только в городах Анталия, Канкаки, Стамбул, Измир, Кокал, Ялата, Мерсин и Самсун.
Морские агенты должны сопровождать иностранных моряков, которые будут садиться / высаживаться с судна, и следить за тем, чтобы соответствующий моряк не вступал в контакт с какими-либо лицами во время путешествия из аэропорта / турецкой границы на судно и наоборот. То же самое применимо в отношении моряков, проживающих в Турции или вынужденных остаться на ночь, при поездке из места проживания/временного проживания на судно и наоборот. Члены экипажа, которые сойдут с судна, будут подвергнуты медицинскому осмотру, чтобы определить, проявляются ли у них какие-либо симптомы COVID-19. При появлении каких-либо симптомов необходимо принять необходимые меры предосторожности. Не вакцинированные члены экипажа, отправляющиеся на борт судна, должны предоставить отрицательный результат теста ПЦР, проведенного в течение последних 48 часов. В обязательном порядке соответствующие члены экипажа должны иметь полис страхования здоровья на период пребывания на судне. В дополнение к вышесказанному, Циркуляр налагает ответственность на судовладельца / менеджера или морских агентов, включая, но не ограничиваясь:
- Обеспечение и контроль надлежащего карантина и, при необходимости, лечения членов экипажа с положительным результатом на COVID-19 и;
- Обеспечение перевозки членов экипажа без контакта с населением, а также поставки медицинского оборудования (дезинфицирующие средства, маски, средства защиты лица и т.д.). Соблюдение правил социального дистанцирования при транспортировке членов экипажа обязательно.
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