A localizaçao geografia da Turquia favorece a indústria marítima, portanto esse é um setor econômico que nunca está em baixa, em qualquer circunstância. Os portos famosos por seu trabalho pioneiro e professional, serve clientes administrativos e privados ao redor do mundo. Como a Turquia conecta Europa e Asia, fornecedores de todos os setores veem no país uma opção inteligente para conduzir seus negócios.

As medidas tomadas, em especial desde a Declaração de Saúde Maritima lançada no ano passado, tem tido efeito no controle da disseminação do corona virus e têm minimizado o impacto que ele teria. Uma que se destaca é a exceção para motoristas de caminhão e trabalhadores maritimos que não apresentem o teste PCR e as regras de quarentena colocadas nas outras pessoas que chegam no país; o que vem tornando as transações em portos turcos mais eficientes, uma vez que estes têm seus próprios protocolos de saúde a seguir.

A. Expectativas de lucro para as empresas de transporte

Mais integração em Serviços de Transporte

Por toda a História, se é observado como grandes crises geralmente impulsionam progresso significaivo em setores chave. Uma das possíveis repercurssões desta crise em particular na indústria marítima pode ser maior atenção e seguridade legal que seviços de transporte se tornem mais integrados uns com os outros. A pandemia demonstro mais uma vez o quão vital é a conexão entre terra firme e mares para a sobrevivência dos portos. Assim, pode ser esperado que o setor continue a fortalecer essas conexões, por exemplo, é facilmente dedutível que railways serão mais e mais relevantes num futuro próximo.

Aumento em Logística Digital e Portos Inteligentes

Grande parte do mundo, bem como a indústria marítima, já estavam no proceso de desenvolver e explorar as possibilidades trazidas por inteligência artificial, automação, robôs e diversas outras inovações da indútria 4.0. A pandemia tem forçado a lógica comercial a se adaptar afim de manter o mundo funcionando, assim, um mundo se curando após o surto de COVID-19, pende a priorizar estas novas práticas a tentar voltar ao ambiente de 2019.

Imaginando a pandemia fora da equação, operações sem equipe física seriam realidades para um futuro mais distante; por exemplo, os avanços enológicos sendo feitos bem como o pensamento desprendido em decorrência dessa situação, podem ser mais permanentes de forma a tranformar a indústria de transporte como um todo em algo mais sustentável e mesmo lucrativo. Como exemplo, Istambul tem a primeiro tugboat inteiramente elétrico, que cai nas categorias de avanço científico relevante e medida eficiente no que diz respeito a menores emissões de CO2 e Nox – a um custo ainda mais baixo que as alternativas convencionais.

B. Expectativas para o setor no futuro próximo

Tendo em mente o declínio de um ano no comércio global, mais incerteza na cadeia de abastecimento dado o impacto negativo contínuo das restrições trabalhistas da indústria e cortes de produção na economia, as tensões aumentaram e o comércio pode ser afetado negativamente. Embora diferentes opinioes sejam levantadas por especialistas do setor, a opinião geral é que apenas em 2022 poderemos retornar aos volumes do nível de 2019.

Como dito anteriormente, a Turquia tem uma vantagem geográfica, e isso precisa ser levado em consideração ao redigir qualquer macroanálise sobre o assunto. Além disso, não é errado afirmar que a China continuará a ser a locomotiva da economia mundial por mais algum tempo, deve-se ressaltar que os investimentos feitos de janeiro até agora permitirão que os portos de Izmir sejam posicionados no Projeto Belt e Road conectando do Extremo Oriente à Europa por via marítima e ferroviária e deve ser acelerado neste segundo semestre.

O Projeto do Porto de Candarli do Norte do Egeu deve ser projetado com o conceito de uma zona franca que inclui a base de manutenção e reparo de navios, centro de abastecimento, estação de abastecimento de combustível e zonas de produção próximas ao Porto de Contêineres de Candarli. O projeto de visão da Turquia será um centro de transferência essencial no Projeto Belt and Road com suas conexões Sudeste da Europa e Mar Negro. A Turquia pode ser o centro logístico de transporte ferroviário e marítimo. Não apenas os portos de Izmir, mas também outros portos turcos serão destaque na região para transporte - maritimo e ferroviário - no futuro.

C. Algumas medidas de segurança ainda em vigor

Em primeiro lugar, os Agentes devem apresentar todos os documentos no que diz respeito aos preparativos de viagem, bilhetes e reservas de hotel (se necessário) dos membros da tripulação que irão embarcar / desembarcar do navio ao Mestre do Porto para aprovação pelo menos 48 horas antes da mudança de tripulação. Os navios que operam na área de cabotagem e em águas internas, bem como a sua tripulação, estão isentos de tais requisitos de notificação e de todas as restrições de viagem. Os membros da tripulação de navios que operam entre portos domésticos e os portos da República Turca do Chipre do Norte serão considerados como pessoal de logística doméstica e estarão isentos de restrições de bloqueio.

Trabalhadores marítimos também estão isentos de restrições a viagens domésticas, a fim de facilitar os procedimentos de embarque / desembarque. O enquadramento da circular também se aplica aos navios que atravessam os estreitos do Bósforo e Dardanelle e as mudanças de tripulação terão lugar em Istambul e Çanakkale, respetivamente.

Não será permitida a troca de tripulação nas embarcações que não possuam a Livre Prática expedida pela Diretoria Geral de Saúde das Zonas Fronteiriças e Costeiras. Todos os custos e despesas com a mudança de tripulação deverão ser custeados pelo dono do navio, gerente ou agente. A mudança de tripulação de marítimos estrangeiros que irão embarcar/ desembarcar do navio e somente deverá ser realizada em todos os portos desde que apresentem teste PCR.

Os agentes devem acompanhar os marítimos estrangeiros que irão embarcar / desembarcar do navio e garantir que eles não entre em contato com nenhum indivíduo durante a viagem do aeroporto / fronteira turca para o navio e vice-versa. O mesmo se aplica aos marítimos que residem na Turquia ou que devem pernoitar, quando viajam de sua residência / alojamento temporário para o navio e vice-versa. Os tripulantes que desembarcarem do navio serão submetidos a um exame de saúde para determinar se os indivíduos apresentam algum sintoma do COVID-19. As precauções necessárias devem ser tomadas se apresentarem algum sintoma.

Os tripulantes não vacinados que embarcarem em um navio devem apresentar um resultado negativo de um teste PCR realizado nas últimas 48 horas. É obrigatório que os respectivos tripulantes possuam apólice de seguro saúde que cubra o período de permanência na embarcação. Além disso, a Circular impõe responsabilidades ao dono/gerente/agente, incluindo, mas não se limitando a;

- Assegurar e acompanhar a devida quarentena e, se necessário, tratamento dos tripulantes com resultado positivo para COVID-19 e;

- Garantir o transporte dos tripulantes sem contato com o público, bem como o fornecimento de equipamentos médicos (desinfetantes, máscaras, protetores faciais etc.) e o cumprimento das regras de distanciamento social durante o transporte dos tripulantes.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.