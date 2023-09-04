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Avrupa Komisyonu, Autotalks'ın Qualcomm tarafından devralınmasının AB Birleşme Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesine yönelik olarak olarak 15 üye devlet tarafından yapılan başvuruları kabul etmiş ve işlemi incelemeye almıştır.

Komisyon, yapmış olduğu inceleme sonucunda; ilk olarak, erken aşamadaki mevcut bilgilere dayanarak ve tam soruşturmanın sonucuna etki etmeksizin, üye devletlerin yapmış olduğu başvuru kapsamında ilgili başvurunun kriterleri karşıladığına dair ön görüşünü belirtmiştir. Daha sonrasında, ilgilli satın almanın Komisyon'a bildirilmesi gerektiğine ilişkin kararını teşebbüslere bildirmiştir. Komisyon, özellikle, satın alma işleminin orijinal ekipman üreticileri veya altyapı yöneticileri gibi müşterilerin rekabetçi fiyatlar ve koşullarda V2X teknolojisine erişimini sürdürebilmesine etkisi bakımından rekabetçi endişelerini dile getirmiştir.

Hollanda Tüketici ve Piyasalar Otoritesi (ACM), ilgili satın alma işleminin incelenmesi talebiyle Komisyon'a başvuruda bulunan 15 üye devlet otoritesi arasında yer almıştır. ACM, birleşme işleminin rekabete zarar verebileceği ve pazarın daha yüksek fiyatlar, düşük kalite veya daha az yenilikle sonuçlanabileceği yönündeki rekabetçi endişelerini dile getirmiştir. Böylece, ACM, ilgili işlemin incelenmesi yönünde destekleyici tavrını ortaya koymuştur.

Son olarak ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da, Komisyon'un teşebbüslerin planlanan devralma işlemi için onay alması gerektiğini belirtmesinin ardından, söz konusu satın alma ile ilgili olarak bir soruşturma başlatacağı yönünde sinyaller vermiştir.

(Avrupa Komisyonu/ACM/FTC – 18.08.2023/23.08.2023)

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