20 Mayıs'ta başlayan Kılavuz Kaptanlar Haftası kapsamında İstanbul'da Meslek Şehitlerini Anma Töreni düzenlendi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) Beylerbeyi yerleşkesinde gerçekleştirilen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Arslantürk, Esenyel Partners Hukuk Bürosu Ortak Avukatı Türker Yıldırım'ın yanı sıra denizcilik camiasından STK temsilcileri ve hayatını kaybeden kılavuz kaptanların aileleri iştirak etti.
Kılavuz Kaptanlar Meslek Şehitleri Anısına İstanbul Boğazı'na Çelenk Bıraktı!
Törenin sonunda ise katılımcılar tarafından şehit kılavuz kaptanlar anısına İstanbul Boğazı'na çelenk bırakıldı bırakıldı.
Kılavuz Kaptanlar Meslek Şehitleri Anısına İstanbul Boğazı'na Çelenk Bıraktı!
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