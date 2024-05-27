Article

7499 sayılı "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca düzenlenen "Hükmün Açıklanması ve Geri Bırakılması" ile "Kaçağın Tanımı" başlıklı maddelerin incelenmesi hakkındadır